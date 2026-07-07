Els Agents Rurals fan girar cua a més de 30 ciclistes en un sol matí a les Gavarres
Malgrat els senyals lluminosos i els rètols informatius, diversos ciclistes, molts d'ells estrangers, han intentat accedir al massís
Els Agents Rurals han fet girar cua a més de 30 ciclistes en un sol matí a les Gavarres arran de les restriccions activades pel Pla Alfa 4 pel risc extrem d’incendi. El control s’ha fet aquest dimarts a la carretera que puja cap als Àngels des de Madremanya, al Gironès, un dels accessos al massís on aquests dies no s’hi permet l’entrada a peu, amb bicicleta ni amb vehicle, excepte en els casos autoritzats.
La mesura afecta una vintena de municipis del Baix Empordà i el Gironès i té com a objectiu evitar activitats humanes al medi natural en un moment de risc extrem d’incendi. També busca facilitar les tasques dels Bombers en cas que es declarés un nou foc. El cap dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, recorda que “nou de cada deu incendis són per causes humanes” i admet que “a vegades la gent no és prou conscient dels riscos que assumeix”.
Tot i la presència d’un senyal lluminós de Trànsit on s’hi llegeix “Carretera tallada. Risc d’incendi. Només veïns”, i malgrat els rètols informatius sobre la prohibició, aquest matí encara hi ha hagut ciclistes que han intentat accedir al massís. Una parella d’agents rurals que controlava la carretera ha aturat i fet tornar enrere més de 30 ciclistes, la majoria estrangers.
Els controls als principals accessos de les Gavarres es fan des d’aquest diumenge amb el suport d’efectius de les ADF, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra. A banda dels ciclistes, els agents també han interceptat alguns vehicles que volien creuar el massís per anar cap a Girona o Cassà de la Selva, com ara un camió d’una empresa d’obres, i també els han fet girar cua.
Aquest és el primer cop que les restriccions del Pla Alfa s’apliquen també a carreteres asfaltades que travessen el massís. Fins ara, les prohibicions afectaven sobretot pistes i camins forestals, però no vies com la carretera dels Àngels o la de Santa Pellaia, que uneix Cassà de la Selva amb la Bisbal d’Empordà. Ara, però, tampoc s’hi permeten activitats esportives, especialment el ciclisme de carretera, ni la circulació motoritzada, tenint en compte que hi ha vies alternatives i que, en cas d’incendi, les flames podrien travessar la carretera i posar en perill les persones que hi circulessin.
Les restriccions a les Gavarres es van anunciar dissabte, després de l’incendi que divendres va començar a la Bisbal d’Empordà i que ha afectat de ple el massís. Bosch recorda que, encara que no es vegin fumeroles, l’incendi no s’ha donat ni per controlat i cal ser “conscient” dels riscos. Per això recomana consultar sempre el nivell del Pla Alfa abans d’anar a un espai natural. “Quan hi ha aquest risc molt alt o extrem d’incendi, el millor és fer les activitats en un altre lloc que no posem en risc a nosaltres mateixos i a la natura”, insisteix.
El cap regional dels Agents Rurals subratlla que la mesura no té una voluntat sancionadora, sinó informativa i preventiva. “Hi ha una voluntat de protegir la població”, precisa. En el cas del restaurant del santuari dels Àngels, sí que s’hi permet l’accés per anar-hi a menjar, perquè en cas d’incendi la gent podria confinar-s’hi.
A més de totes les pistes i camins interiors del massís, les restriccions del Pla Alfa 4 prohibeixen circular per les carreteres:
- GI-660
- GIV-6612
- GI-664
- GIV-6703
- GIV-6641
El tancament afecta 31.000 hectàrees i s’estén a 20 municipis:
- Cassà de la Selva
- Celrà
- Girona
- Juià
- Llagostera
- Llambilles
- Madremanya
- Quart
- Sant Martí Vell
- Calonge i Sant Antoni
- Castell-Platja d’Aro i S’Agaró
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
- Forallac
- La Bisbal d’Empordà
- Mont-ras
- Palafrugell
- Palamós
- Santa Cristina d’Aro
- Torrent
- Vall-llobrega
El tancament de les Gavarres es va fer efectiu diumenge i, a partir de la mitjanit de dimarts, s’hi van afegir cinc espais naturals més: Montserrat, Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. En total, les restriccions afecten 111 municipis de 18 comarques.
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