Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
El nom oficial i d’ús local és Estany de Banyoles, però des del punt de vista científic també es pot considerar un llac natural
Banyoles té un estany o un llac? La pregunta pot semblar senzilla i sovint és objecte de polèmica, però la resposta té matisos. El nom oficial, institucional i d’ús popular és clar: Estany de Banyoles. És així com el denominen l’Ajuntament de Banyoles, la Generalitat i el Nomenclàtor de Catalunya, i també és la forma arrelada entre els veïns del municipi i del conjunt de la província de Girona.
Ara bé, això no vol dir que sigui incorrecte dir que Banyoles té un llac, si es fa servir el terme en un sentit geogràfic o científic. De fet, el mateix Museu Darder explica que, “a nivell científic”, l’Estany de Banyoles es pot considerar un llac.
La clau és distingir entre el nom propi i la classificació. Com a topònim, el nom és Estany de Banyoles. L’Optimot, a través del Nomenclàtor de Catalunya, el recull com “Banyoles, estany de” i l’identifica com un element hidrogràfic situat al municipi de Banyoles. La mateixa fitxa remet també al diccionari normatiu, que posa precisament “l’estany de Banyoles” com a exemple de la paraula estany.
L’Ajuntament de Banyoles també utilitza aquesta forma i presenta l’Estany com “l’origen i el principal signe d’identitat” de la ciutat. Segons el consistori, l’Estany i la seva conca lacustre formen el conjunt càrstic més extens de la Península Ibèrica i constitueixen un espai d’un gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural.
El Consorci de l’Estany, que gestiona i divulga aquest espai natural, reforça aquesta doble lectura. D’una banda, manté el nom d’Estany de Banyoles; de l’altra, el defineix com el llac càrstic més important de la Mediterrània occidental. Segons les dades del Consorci, té una extensió de 107 hectàrees, 2.128 metres de llargada i 775 metres d’amplada.
També la Generalitat fa servir de manera habitual la forma catalana “estany”. Al portal de Patrimoni Cultural, el descriu com el principal signe d’identitat del municipi i en destaca la seva forma de vuit gegantí, el seu patrimoni natural i cultural i les llegendes vinculades a l’aigua que han anat passant de generació en generació.
El matís apareix sobretot quan el terme es tradueix. En castellà i en anglès, la Generalitat parla del “lago de Banyoles” i del “lake of Banyoles”. Això mostra que, en altres llengües, la traducció natural d’estany sovint és llac, 'lago' o 'lake', especialment quan es parla d’una massa d’aigua d’aquestes dimensions.
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