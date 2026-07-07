Banyoles reunirà 150 experts internacionals per debatre el futur dels llacs
Investigadors, enginyers i gestors ambientals dels cinc continents compartiran coneixement sobre els efectes del canvi climàtic i la gestió de l’aigua
Banyoles acollirà del 29 d’agost al 4 de setembre la conferència internacional de la Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON), una xarxa científica dedicada a l’estudi dels llacs. La trobada reunirà prop de 150 professionals de la recerca, l’enginyeria i la gestió ambiental procedents dels cinc continents.
El congrés tindrà com a escenari principal l’entorn de l’Estany, així com diversos espais i equipaments del centre de la ciutat. Durant una setmana, els participants participaran en grups de treball, sessions plenàries, presentacions científiques i tallers. També es faran debats sobre la gestió de l’aigua i dels ecosistemes aquàtics amb agents locals, a més de sortides de camp.
El programa inclourà activitats obertes a la ciutadania amb l’objectiu d’acostar el coneixement científic sobre els ecosistemes lacustres i posar en relació la recerca internacional amb el coneixement local.
Serà la primera vegada que aquesta conferència anual se celebra en un entorn lacustre de la Península Ibèrica i de l’àrea mediterrània. La tria de Banyoles està vinculada al paper de l’Estany en la recerca sobre ecologia aquàtica continental.
La investigadora Núria Catalán, presidenta del comitè organitzador, afirma que “aquesta trobada és una oportunitat única per situar Banyoles al mapa internacional de la recerca en medi ambient i per connectar la ciència amb la societat”.
L’esdeveniment està organitzat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes, del CSIC, la Universitat de Girona i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. També hi donen suport l’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany, la xarxa esGLEON i altres institucions del territori.
GLEON és una comunitat científica formada per més de 1.000 membres de 62 països. Treballa de manera col·laborativa i amb criteris de ciència oberta per estudiar el funcionament dels ecosistemes lacustres, els efectes del canvi climàtic i altres pressions d’origen humà, així com possibles mesures per mitigar-ne l’impacte.
Un dels trets de la xarxa és l’organització en grups interdisciplinaris durant els congressos, on es desenvolupen idees de projectes a partir del treball conjunt entre investigadors en diferents etapes professionals. Segons l’organització, els joves investigadors tenen un paper rellevant en molts dels projectes impulsats per la xarxa, amb el suport de professionals amb més experiència.
Per facilitar la participació de personal investigador en les primeres etapes de la carrera i procedent del Sud Global, la xarxa esGLEON, juntament amb les empreses Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i Xylem, ha impulsat el programa Freshwater Futures. Aquests ajuts cobreixen les principals despeses associades a la participació al congrés i volen afavorir una comunitat científica més diversa a la trobada de Banyoles.
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