Els Agents Rurals controlen els accessos a les Gavarres perquè excursionistes, ciclistes i vehicles no entrin al massís
Les restriccions del Pla Alfa 4 s'estenen a vint municipis i és el primer cop que afecten les carreteres asfaltades
Els Agents Rurals controlen els accessos a les Gavarres perquè excursionistes, ciclistes i tampoc vehicles no entrin al massís. La mesura s'emmarca dins les restriccions incloses dins el Pla Alfa 4. A les Gavarres, afecta una vintena de municipis entre el Baix Empordà i el Gironès. Aquest és el primer cop, a més, que la prohibició afecta també les carreteres asfaltades que creuen el massís. Només en un matí, a la que puja cap als Àngels des de Madremanya, els rurals han fet girar cua a més de 30 ciclistes. El cap del cos a Girona, Jaume Bosch, explica que l'objectiu és evitar activitats humanes en aquest espai arran del risc extrem d'incendi, però també admet que "a vegades la gent no és prou conscient dels riscos que assumeix".
Les restriccions a les Gavarres es va anunciar dissabte, després que divendres es declarés l'incendi que va començar a la Bisbal d'Empordà i ha afectat de ple aquest massís. La mesura, emmarcada en el Pla Alfa 4, implica que no s'hi permeti l'accés a peu ni rodat i s'hi restringeixin també les activitats lúdiques. Això es fa, per una banda, per evitar que hi hagi "activitats humanes" a l'espai i, per l'altra, facilitar les tasques dels Bombers en cas que es declarés un altre foc.
"Heu de pensar que nou de cada deu incendis són per causes humanes", remarca Bosch. I en el cas de les Gavarres, "estem parlant d'un massís molt gran, on la restricció afecta molts municipis i on la gent pot tenir la falsa sensació que per entrar al bosc no passa res".
De fet, el cap regional dels Agents Rurals recorda que a les Gavarres hi ha un incendi que encara no s'ha donat ni per controlat i que, encara que no es vegin fumeroles, la gent ha de ser "conscient" dels riscos. Per això, recomana a tothom que abans de dirigir-se a algun espai natural, consulti en quin nivell del Pla Alfa es troba. "Quan hi ha aquest risc molt alt o extrem d'incendi, el millor és fer les activitats en un altre lloc que no posem en risc a nosaltres mateixos i a la natura", insisteix Bosch.
Bosch remarca que la mesura en cap cas té una voluntat sancionadora i que el que s'està fent és informar a la gent de les afectacions que hi ha i del risc que comporten. "Hi ha una voluntat de protegir la població", precisa.
Més de 30 ciclistes en un sol matí
Des d'aquest diumenge els Agents Rurals fan controls als principals accessos al massís amb el suport d'efectius de les ADF, de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra. Aquest matí, per exemple, els rurals n'han fet un a la carretera d'accés als Àngels des de Madremanya. Tot i que hi ha un senyal lluminós de Trànsit on es llegeix 'Carretera tallada. Risc d'incendi. Només veïns', i que també hi ha rètols informant de la prohibició, encara hi ha qui se la salta.
Una mica més amunt d'aquest punt, al llarg del matí, la parella d'agents rurals que controlava la carretera ha fet girar cua a més de 30 ciclistes. La majoria d'ells, estrangers. A més, també s'han trobat algun vehicle que volia creuar el massís per anar cap a Girona o Cassà de la Selva -per exemple, un camió d'una empresa d'obres- a qui també han fet girar.
En paral·lel, també hi ha altres efectius -com ADF- que controlen l'accés als Àngels des de l'altra banda. Aquest és el primer cop que les restriccions del Pla Alfa s'apliquen, de fet, a les carreteres asfaltades. Perquè la resta de vegades la prohibició afectava tant les pistes com els camins que s'endinsen al massís, però no les carreteres que el creuen (com la dels Àngels o la de Santa Pellaia, que uneix Cassà amb la Bisbal d'Empordà).
Aquí no s'hi permeten tant les activitats esportives -sobretot, ciclisme de carretera- ni tampoc la conducció motoritzada. També, tenint en compte que hi ha vies alternatives per fer aquests desplaçaments perquè, en cas que es declarés un incendi, les flames podrien travessar la carretera i posar en perill qui hi circulés. En el cas del restaurant que hi ha al santuari dels Àngels sí que s'hi permet accedir si es vol anar a menjar. Perquè en cas que hi hagués un foc, la gent podria confinar-s'hi.
A més de totes les pistes i camins interiors del massís -a l'interior del qual hi ha la zona calcinada per l'incendi- les restriccions del Pla Alfa 4, en aquest cas, prohibeixen circular per les següents carreteres: GI-660, GIV-6612, GI-664, GIV-6703 i GIV-6641.
31.000 hectàrees i una vintena de municipis
A les Gavarres, el tancament que suposa restringir qualsevol mena d'activitat al medi natural afecta 31.000 hectàrees (les que comprèn el massís) i s'estén a 20 municipis entre el Gironès i el Baix Empordà. A la primera comarca, són Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell. I al Baix Empordà, Calonge i Sant Antoni; Castell, Platja d'Aro i S'Agaró; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Forallac; la Bisbal d'Empordà; Mont-ras; Palafrugell; Palamós; Santa Cristina d'Aro; Torrent i Vall-llobrega.
El de les Gavarres es va fer efectiu diumenge i a partir de la mitjanit de dimarts, s'hi van sumar cinc espais naturals més. Montserrat (s'hi pot accedir al monestir), Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Això suma un total de 111 municipis de 18 comarques.
L'Associació d'ADF rurals demana aturar els treballs de sega entre les dues i les cinc de la tarda
L'Associació d'ADF rurals de Catalunya ha demanat fer una aturada tècnica dels treballs de sega entre les 14.00 i les 17.00 hores des d'aquest dimarts i fins que no canviïn les actuals condicions de risc d'incendi. En un comunicat, han explicat que fan aquesta petició davant la situació de perill molt alt o extrem d'incendis forestals, i tenint en compte que el cos dels Bombers de la Generalitat està "tensionat i estressat a causa de la simultaneïtat d'incendis forestals". "Som la pagesia els màxims interessats en què no se'ns cremi el territori. Fem tot el possible per mantenir-lo viu", han manifestat.
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