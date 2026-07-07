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Jana Soteras deixa l’Ajuntament de Banyoles per centrar-se en la seva empresa de gestió de xarxes socials

La fins ara portaveu de Sumem-CUP renuncia a l’acta després de set anys com a càrrec electe i donarà pas a Víctor Carreño

La fins ara portaveu de Sumem-CUP Banyoles, Jana Soteras.

La fins ara portaveu de Sumem-CUP Banyoles, Jana Soteras. / Sumem CUP Banyoles

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Banyoles

La regidora i portaveu de Sumem-CUP Banyoles, Jana Soteras, ha anunciat aquesta tarda en una roda de premsa a la biblioteca de l'Ajuntament de Banyoles que deixa el consistori per centrar-se en la seva empresa dedicada a la gestió de xarxes socials. Soteras, que és community manager, renuncia a l’acta de regidora per "incompatibilitat" amb l’actual tasca laboral que està desenvolupant després de set anys com a càrrec electe i el seu lloc l’ocuparà Víctor Carreño.

Soteras ha argumentat que ha volgut "prioritzar" la seva carrera professional. Tot i deixar la primera línia política, ha assegurat que continuarà vinculada al projecte de Sumem-CUP Banyoles des d’un segon pla. “Ja no hi seré al capdavant, però continuaré al darrere”, ha assegurat. I és que ha defensat que "nosaltres no concebem la política com una carrera professional, sinó que som aquí de manera molt vocacional i per servir el poble".

La fins ara portaveu de Sumem-CUP Banyoles també ha reivindicat la necessitat de facilitar relleus dins les institucions i ha insistit en la idea de la regeneració democràtica. “El nostre espai polític hem apostat sempre per processos polítics sans; veiem de forma positiva que cap de les nostres regidores s’enquistin a les cadires de l’Ajuntament, cosa que els altres partits moltes vegades no practiquen”, ha assenyalat.

Durant aquest mandat, Jana Soteras ha exercit com a regidora a l’oposició i portaveu del grup municipal. Entre les seves funcions, ha assumit especialment el seguiment de les àrees d’administració i hisenda.

El seu relleu serà Víctor Carreño, que entrarà com a nou regidor de Sumem-CUP Banyoles. Segons ha explicat Soteras, Carreño va estudiar Dret i la voluntat del grup és continuar la feina feta fins ara.

Soteras ha agraït la confiança rebuda pels banyolins en les darreres eleccions municipals i ha assegurat que marxa “tranquil·la” perquè el projecte queda en "bones mans" i que les actuals regidores, Zaida Vidal i Sandra Pazos, juntament amb el nou regidor, "continuaran fent una gran tasca al consistori".

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La formació, per la seva banda, ha assegurat que encara l’últim any de mandat i les pròximes eleccions municipals “amb energia” i amb la voluntat de continuar treballant per fer de Banyoles “una ciutat per viure-hi”.

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