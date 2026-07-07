L'onada de calor persisteix: caldrà extremar les precaucions els propers 10 dies
L'Ajuntament de Girona suspèn totes les activitats que es duguin a terme a l'exterior entre les 13 i les 20 h
Protecció Civil manté activat en fase d’alerta el Procicat per calor intensa. Les previsions meteorològiques indiquen que l’onada de calor serà persistent i s’intensifica, fet que obliga a extremar les precaucions i intensificar la vigilància per l’elevat risc d’incendi. El Meteocat ha indicat que les temperatures estaran per sobre la mitjana ben bé fins a finals de la setmana vinent. Es demana especial precaució al litoral i prelitoral on també hi ha avisos per calor nocturna.
Aquest dimarts les temperatures s'han enfliat un pèl més a les comarques gironines respecte el dia anterior. Cabanes ha registrat una temperatura màxima de 39,1ºC, l'estació del pantà de Darnius-Boadella ha pujat fins als 38,3 ºC i Girona ha arribat als 38,2ºC. En el conjunt de Catalunya, les temperatures més altes han superat els 43ºC a les Terres de l'Ebre i el Priorat en el segon dia de juliol amb màximes més altes del segle. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país, amb 43,7ºC.
Degut a l'avís de perill per calor molt intensa per aquest dimecres (grau de perill 6/6), l'Ajuntament de Girona ha emès un comunicat en què se suspenen totes les activitats que es duguin a terme a l’exterior entre les 13 i les 20 h i només es podran fer aquelles que es traslladin a interiors climatitzats o en refugis climàtics. Es mantenen els casals d’estiu però amb activitats adaptades a la situació d’alerta i recomanen que aquells infants que a casa seva puguin estar més ben climatitzats, se’ls reculli a les 13 h. Els voluntaris de Protecció Civil reforçaran la presència als carrers per donar consells a les persones sensellar i la Policia Municipal farà vigilància específica en les zones amb risc d’incendi.
De moment, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor a Catalunya. Protecció Civil demana que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l’exterior sobretot a les hores de més calor; i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades.
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
- Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina