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L'onada de calor persisteix: caldrà extremar les precaucions els propers 10 dies

L'Ajuntament de Girona suspèn totes les activitats que es duguin a terme a l'exterior entre les 13 i les 20 h

El Meteocat ha emès comunicat de perill per calor molt intensa per aquest dimecres.

El Meteocat ha emès comunicat de perill per calor molt intensa per aquest dimecres. / Aniol Resclosa

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Redacció

Redacció

Girona

Protecció Civil manté activat en fase d’alerta el Procicat per calor intensa. Les previsions meteorològiques indiquen que l’onada de calor serà persistent i s’intensifica, fet que obliga a extremar les precaucions i intensificar la vigilància per l’elevat risc d’incendi. El Meteocat ha indicat que les temperatures estaran per sobre la mitjana ben bé fins a finals de la setmana vinent. Es demana especial precaució al litoral i prelitoral on també hi ha avisos per calor nocturna.

Aquest dimarts les temperatures s'han enfliat un pèl més a les comarques gironines respecte el dia anterior. Cabanes ha registrat una temperatura màxima de 39,1ºC, l'estació del pantà de Darnius-Boadella ha pujat fins als 38,3 ºC i Girona ha arribat als 38,2ºC. En el conjunt de Catalunya, les temperatures més altes han superat els 43ºC a les Terres de l'Ebre i el Priorat en el segon dia de juliol amb màximes més altes del segle. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país, amb 43,7ºC.

Degut a l'avís de perill per calor molt intensa per aquest dimecres (grau de perill 6/6), l'Ajuntament de Girona ha emès un comunicat en què se suspenen totes les activitats que es duguin a terme a l’exterior entre les 13 i les 20 h i només es podran fer aquelles que es traslladin a interiors climatitzats o en refugis climàtics. Es mantenen els casals d’estiu però amb activitats adaptades a la situació d’alerta i recomanen que aquells infants que a casa seva puguin estar més ben climatitzats, se’ls reculli a les 13 h. Els voluntaris de Protecció Civil reforçaran la presència als carrers per donar consells a les persones sensellar i la Policia Municipal farà vigilància específica en les zones amb risc d’incendi.

De moment, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor a Catalunya. Protecció Civil demana que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.

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Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l’exterior sobretot a les hores de més calor; i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades.

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