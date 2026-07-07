Més ambulàncies i més personal als centres de salut gironins per afrontar l’estiu
El Govern adapta els recursos per l’augment de població i la calor, amb més professionals a l’atenció primària, reforços a la Costa Brava i fins al 99,5% dels llits disponibles al juny
El Departament de Salut reforça aquest estiu els recursos sanitaris a la Regió Sanitària de Girona per fer front a l’augment de població, especialment a les zones costaneres i turístiques, i als efectes de les altes temperatures. Les mesures formen part del Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, activat des de l’1 de juny, que preveu reforços assistencials i accions de prevenció durant els mesos d’estiu.
A les comarques gironines, el reforç del Sistema d’Emergències Mèdiques suposarà 224 hores més d’ambulància diàries durant pràcticament tres mesos, en concret durant 80 dies. Els reforços s’aplicaran del 23 de juny a l’11 de setembre i afectaran diversos punts amb més pressió assistencial durant la temporada d’estiu.
Entre els reforços previstos hi ha una unitat de suport vital bàsic de 16 hores a l’Escala i a Blanes, mentre que a Castell d’Aro la unitat passa de 16 a 24 hores. També disposaran d’unitats de suport vital bàsic de 24 hores Torroella de Montgrí, Palafrugell, Palamós i Lloret de Mar. En aquest últim municipi també s’hi afegeix una unitat de suport vital avançat infermer de 24 hores. A Figueres, la unitat de suport vital avançat medicalitzat es desdoblarà en un vehicle d’intervenció ràpida i una unitat de suport vital avançat infermer.
El dispositiu també inclou reforços a Pineda de Mar i Calella, amb una unitat de suport vital bàsic de 24 hores en el primer cas i de 16 hores en el segon. Aquest desplegament busca donar resposta a l’increment de demanda que es produeix a l’estiu en zones turístiques i de costa.
En paral·lel, Salut també reforçarà l’atenció primària en els centres amb més pressió assistencial. A la Regió Sanitària de Girona, el reforç equival a 37,4 professionals d’infermeria, 31,7 de medicina i 19,3 d’administració. L’objectiu és adaptar els equips a l’augment d’activitat dels mesos d’estiu, marcat pels desplaçaments de població, la calor i el descans anual dels professionals.
Pel que fa als hospitals, Salut preveu mantenir una disponibilitat elevada de llits a la Regió Sanitària de Girona. Segons les dades del Departament, els llits disponibles es mouran entre el 99,5% al juny i el 92,8% durant la segona quinzena d’agost, el període de menor activitat programada. La planificació hospitalària s’adaptarà a les necessitats assistencials per garantir l’activitat que no accepta demora i la resposta davant possibles descompensacions agudes de pacients.
Inversió de més de 10 milions a Catalunya
A escala catalana, el pla d’estiu compta amb un pressupost de 10,35 milions d’euros, destinat sobretot a reforçar l’atenció primària.
Els centres d’atenció primària i comunitària i els consultoris adaptaran els horaris d’obertura i tancament a la demanda prevista i es reforçaran les plantilles a les regions sanitàries on hi ha més pressió assistencial durant els mesos d’estiu. Concretament, els territoris amb més demanda es reforçaran amb 972 professionals més de diferents perfils, provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels propis equips.
Respecte als serveis d'emergències, es reforçaran els dispositius d’urgències hospitalàries de les zones més tensades, s’ampliaran els horaris dels PAC i s'augmentarà la capacitat assistencial dels seus equips. Així mateix, el SEM intensificarà la seva presència a través d’unitats de suport vital bàsic i avançat i incrementarà els seus recursos amb 21 ambulàncies addicionals arreu del territori.
Pel que fa a l’àmbit residencial, amb l’objectiu de minimitzar els riscos sanitaris i evitar descompensacions de salut previsibles, es mantindrà l’accés a serveis d’urgències i altres dispositius especialitzats, entre els quals figura la Taula d’Atenció al Pacient Fràgil del 061 Salut Respon, així com la difusió de recomanacions clíniques específiques als professionals.
En l’atenció hospitalària, el sistema sanitari públic manté una alta disponibilitat de llits convencionals i crítics: es disposarà d'un mínim del 84% de llits oberts durant el mes d’agost —que és el de menor activitat de tot l’estiu— i del 90% el juliol i el setembre.
Risc per calor
D’altra banda, el POCS, a més de coordinar les mesures i els recursos per fer front a la calor intensa o molt intensa, també té per objectiu predir les possibles situacions meteorològiques de risc per calor i minimitzar els efectes negatius de la calor intensa o molt intensa sobre la salut de la població, especialment dels grups més vulnerables.
Amb el lema ‘L’ABC de la calor’, Salut ha posat en marxa una campanya de prevenció per a un estiu segur amb publicacions en els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals i en les xarxes socials i web del Departament.
El Departament de Salut té previst publicar en els pròxims dies el seguiment dels diagnòstics de deshidratació, cops de calor, síncopes i altres efectes de les altes temperatures. Es tracta d’un nou sistema que s’actualitzarà periòdicament i que es podrà consultar a la web del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), un recurs que es va posar en marxa arran de la pandèmia de la covid-19 per millorar l’accés a les dades d’aquesta malaltia i d’altres com la grip. L’estiu del 2023, la web va incorporar noves dades com les temperatures registrades, les defuncions i les urgències hospitalàries per ajudar a explicar els efectes de la calor basant-se en correlacions.
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