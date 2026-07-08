La calor toca sostre a Girona: Espolla i Cabanes superen els 42°C
Portbou viu la nit més càlida des que es tenen registres a Catalunya i no baixa de 31,9°C
L’onada de calor ha tocat sostre aquest dimecres a les comarques gironines. Diversos municipis han superat la barrera dels 41°C, inclosa la ciutat de Girona. Però els valors més alts s'han registrat a l'Alt Empordà: Espolla ha estat el municipi amb la temperatura màxima més alta amb 42,2°C i Cabanes ha registrat una temperatura similar amb 42,1°C. Navata ha quedat un pèl per sota amb 41,6°C i la ciutat de Girona ha arribat fins als 41,2°C, sobrepassant els 40°C per primer cop aquest estiu. També han superat els 40ºC Anglès, Fornells de la Selva, Cassà de la Selva i Banyoles.
En el conjunt de Catalunya, les més altes s'han registrat a les Terres de l'Ebre: Vinebre ha arribat als 44,1°C, i Aldover i Ascó han pujat fins als 42,3°C. A Barcelona, l'Observatori Fabra ha registrat 40,7°C, una temperatura que supera el rècord absolut de la seva sèrie de 112 anys de dades. La més alta fins ara s'havia registrat el 30 de juliol del 2024 amb 40,0°C.
Degut a l'avís de perill per calor molt intensa, l'Ajuntament de Girona va anunciar aquest dimarts que se suspenien totes les activitats que es duguessin a terme a l’exterior entre les 13 i les 20 h i només es podrien fer aquelles que es traslladessin a interiors climatitzats o en refugis climàtics. Es mantenien els casals d’estiu però amb activitats adaptades a la situació d’alerta i es recomanava recollir els nens a les 13 h si a casa seva podien estar més ben climatitzats. Els voluntaris de Protecció Civil han reforçat la presència als carrers per donar consells a les persones sensellar i la Policia Municipal està fent vigilància específica en les zones amb risc d’incendi.
A més, aquest dimecres s’han ampliat les restriccions d’accés a l’espai natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i són set els espais naturals amb accés restringit a Catalunya, entre ells el massís de les Gavarres, que continua tancat.
Les previsions meteorològiques indiquen que l’onada de calor no s'ha acabat i serà persistent, fet que obliga a extremar les precaucions i intensificar la vigilància per l’elevat risc d’incendi. El Meteocat ha indicat que les temperatures estaran per sobre la mitjana ben bé fins a finals de la setmana vinent.
Una nit roent a Portbou
Segons els registres del Meteocat, aquest dimarts Portbou va registrar la temperatura mínima nocturna més alta de tot Catalunya des que es tenen registres: 31,9°C. Aquesta xifra supera de llarg el fins ara rècord de nit càlida registrada a Barcelona el 2019, quan es van arribar als 31,2°C.
El valor d'aquesta nit es va registrar a quarts d'onze del vespre, i passada la mitjanit va anar encara més a l'alça. Així, des de les 12 de la nit, no va baixar dels 32,5ºC. Des del Meteocat han detallat que es tracta d’una zona amb una base molt càlida i que la influència del vent podria haver contribuït a registrar una temperatura tan alta.
A Portbou aquest dimecres al matí no es parlava d'una altra cosa. Molts dels veïns asseguraven que, malgrat els aires condicionats i els ventiladors, els ha costat molt dormir. "No hem dormit pràcticament", explica l'Avelino Álvarez. "Moltes voltes al llit i sense poder dormir", afirma en Josep Maria Guanter. "Ha sigut terrible", conclou la Montse Díaz.
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