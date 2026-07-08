Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou Zara Gironaincendi Gavarresjudici ciclista ÀngelsObramat Saltvia ferrada Sant FeliuDonald TrumpMundial futbol
instagramlinkedin

La farmacèutica Carme Rigall alerta dels errors més comuns a l'hora de protegir-se del sol

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya recorda la importància d'aplicar fotoprotectors adequats i en quantitat suficient per a cada tipus de pell

Carme Rigall a la seva farmàcia de Figueres.

Carme Rigall a la seva farmàcia de Figueres. / Conxi Molons

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Claudia Reyner Ruiz

Amb l’arribada de l’estiu i amb l’augment de l'exposició solar, els experts recorden la importància d’adoptar hàbits de protecció per evitar cremades i altres problemes de salut.

Carme Rigall, presidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) i de l'Associació Gironina Farmacèutica Empresarial, explica que cal evitar l'exposició solar durant les hores de màxima intensitat, utilitzar protector solar cada dia, escollir un fotoprotector adequat al tipus de pell, aplicar-lo en quantitat suficient i no oblidar zones sensibles.

Els errors més habituals a l'hora de de protegir-se

Rigall fa èmfasi en el fet que existeixen unes pautes importants que sovint es passen per alt. Entre aquestes hi ha aplicar el protector solar mitja hora abans d'arribar a la platja o piscina i mantenir una bona hidratació al llarg del dia. També cal parar especial atenció al que anomenen «zones oblidades», com el cap o les orelles, caracteritzades per estar especialment exposades a la radiació solar.

Des de la FEFAC, també aconsellen reutilitzar únicament aquelles cremes solars que s’hagin mantingut en un lloc fresc durant l’any. "Si el producte ha estat exposat a temperatures elevades, pot haver perdut part de la fotoprotecció marcada a l’envàs" alerta Rigall. També afegeix que "amb una fotoprotecció 50 és suficient" i és el que normalment aconsellen des de la farmàcia.

Amb una fotoprotecció 50 és suficient i és el que normalment aconsellem des de la farmàcia

Carme Rigall

— Presidenta de la FEFAC

Com influeix el tipus de pell en la protecció

Rigall recorda que no tothom té el mateix tipus de pell. Aquesta diferenciació queda establerta en sis fototips. El fototip 1 correspon a persones de pell molt blanca, que es cremen amb facilitat i gairebé no es bronzejen. El fototip 2 també inclou a persones de pell clara que es cremen facilment, però que sí que es posen morenes. El fototip 3 correspon a persones de pell clara amb major resistència al sol. La classificació continua fins al fototip sis, que correspon a persones de pell fosca que gairebé mai es cremen.

Segons la presidenta de la FEFAC, la resistència al sol varia segons el fototip de cada persona. Per aquest motiu, aconsella que les persones amb la pell més clara extremin les precaucions, sobretot durant els mesos d’estiu. Entre les principals mesures de protecció destaca la necessitat de reaplicar protector solar com a màxim cada hora i mitja i protegir-se, si pot ser, amb peces de roba com ara un barret o una samarreta.

Protectors minerals o químics?

Pel que fa al tipus de protector, Rigall explica que els filtres minerals, també coneguts com a físics, actuen com una barrera sobre la pell. Això fa que el sol quedi reflectit i no penetri sobre les capes més internes. En canvi, els filtres químics absorbeixen la radiació ultraviolada dins les capes superficials i impedeixen que s'absoreixin les radiacions.

Segons la presidenta de la FEFAC, els fotoprotectors físics tenen l’avantatge de no penetrar en la pell, però presenten una textura densa i poden deixar la pell blanquinosa un cop aplicats. Els químics no presenten aquest primer avantatge, però queden completament absorbits.

Suplementació per la vitamina D

Respecte a la vitamina D, Rigall remarca que "és essencial per al cos", ja que afavoreix a l’absorció del calci. També te un paper "molt important" en el sistema immunitari i la seva manca pot produir problemes d'osteoporosis i raquitisme. És per aquest motiu que es considera una vitamina rellevant en el dia a dia de les persones.

Malgrat viure en un país mediterrani moltes persones presenten dèficit de vitamina D. Rigall explica que això es deu al fet que durant l'hivern la pell queda molt coberta de roba, i que, a l'estiu, ens protegim de la radiació per evitar problemes de salut. És per aquest motiu que la manera d’obtenir aquesta vitamina D i arribar als nivells essencials en alguns casos inclou suplementació. En aquestes circumstàncies, es recomana no deixar aquest complement alimentari a l’estiu a no ser que ho recomani el personal de salut.

Notícies relacionades i més

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
  2. Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
  3. Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
  4. Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
  5. Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
  6. Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
  7. El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
  8. Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies

El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona

El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona

Les imatges de la celebració dels deu anys del restaurant Castell Perelada

Les imatges de la celebració dels deu anys del restaurant Castell Perelada

La Nit Bufona s'estrena el Palau Firal de Girona per superar els 100.000 euros

La Nit Bufona s'estrena el Palau Firal de Girona per superar els 100.000 euros

Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits

Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits

CSIF reclama mesures urgents a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions

CSIF reclama mesures urgents a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions

L’Ethno presenta el cartell dels deu anys a Banyoles

L’Ethno presenta el cartell dels deu anys a Banyoles

Els fons d'una sentència contra la pedrera d'Ullà es destinen a mesures contra els focs al Montgrí

Els fons d'una sentència contra la pedrera d'Ullà es destinen a mesures contra els focs al Montgrí

L’error que pot costar una pensió: un jubilat haurà de tornar gairebé 50.000 euros per superar aquest límit

L’error que pot costar una pensió: un jubilat haurà de tornar gairebé 50.000 euros per superar aquest límit
Tracking Pixel Contents