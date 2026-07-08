Govern i Diputació de Girona faran "les aportacions necessàries" per millorar camins i fer més dipòsits a les Gavarres
Dalmau i Paneque es reuneixen amb els alcaldes i s'emplacen a una junta extraordinària del Consorci d'aquí a 15 dies
El Govern i la Diputació de Girona faran "les aportacions necessàries" per millorar els camins i ampliar els dipòsits d'aigua al massís de les Gavarres, després de l'incendi que ha afectat unes 2.200 hectàrees. En una reunió al Consell Comarcal del Baix Empordà, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'han reunit amb alcaldes, amb propietaris forestals i amb membres del Consorci de les Gavarres i s'han emplaçat a fer una junta extraordinària d'aquí a 15 dies, en la que s'espera que ja s'hagin quantificat els diners necessaris, un cop avaluats els danys. A banda, Paneque ha confirmat que han fet un segon requeriment a l'empresa perquè hi havia aspectes "que no quedaven prou clars".
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