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Govern i Diputació de Girona faran "les aportacions necessàries" per millorar camins i fer més dipòsits a les Gavarres

Dalmau i Paneque es reuneixen amb els alcaldes i s'emplacen a una junta extraordinària del Consorci d'aquí a 15 dies

Dalmau i Paneque encapçalen la reunió amb els alcaldes afectats per l'incendi de les Gavarres Data de publicació: dimecres 08 de juliol del 2026, 20:40 Localització: La Bisbal d’Empordà Autor: Marina López / Gerard Vilà

Dalmau i Paneque encapçalen la reunió amb els alcaldes afectats per l'incendi de les Gavarres Data de publicació: dimecres 08 de juliol del 2026, 20:40 Localització: La Bisbal d’Empordà Autor: Marina López / Gerard Vilà / Marina López (ACN) / Gerard Vilà

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Marina López / ACN

Gerard Vilà / ACN

La Bisbal d'Empordà

El Govern i la Diputació de Girona faran "les aportacions necessàries" per millorar els camins i ampliar els dipòsits d'aigua al massís de les Gavarres, després de l'incendi que ha afectat unes 2.200 hectàrees. En una reunió al Consell Comarcal del Baix Empordà, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'han reunit amb alcaldes, amb propietaris forestals i amb membres del Consorci de les Gavarres i s'han emplaçat a fer una junta extraordinària d'aquí a 15 dies, en la que s'espera que ja s'hagin quantificat els diners necessaris, un cop avaluats els danys. A banda, Paneque ha confirmat que han fet un segon requeriment a l'empresa perquè hi havia aspectes "que no quedaven prou clars".

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