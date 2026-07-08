El Govern defensa que no té responsabilitats en l'origen de l'incendi de les Gavarres: "Prou teories de la conspiració"
El Govern català argumenta que es van complir els protocols de prevenció d'incendis i que la investigació judicial determinarà les responsabilitats
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que el Govern no ha d'assumir responsabilitats per l'origen de l'incendi de les Gavarres encara que l'operari treballés per una empresa contractada pel seu departament. "L'administració assumeix responsabilitats quan hi ha una ordre immediata o un vici de projecte. I, en aquest cas, no hi ha una ordre directa de l'administració ni un vici de projecte", ha argumentat al ple del Parlament. Segons ha explicat, el departament d'Agricultura té un règim de comunicacions i autoritzacions i s'envia un SMS a les empreses recordant-los les restriccions segons el nivell de perill d'incendis. "Tot el que havíem de fer els departaments es va fer", ha dit.
Segons Paneque, serà el procés investigació judicial qui determinarà "els diferents nivells de responsabilitat entre l'empresa i/o el treballador".
En la sessió de control al ple del Parlament, diferents grups parlamentaris han preguntat a la consellera Paneque i al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, sobre l'origen de l'incendi de les Gavarres originat per un operari que utilitzava una serra radial en una carretera.
El diputat de la CUP Dani Cornellà ha acusat el Govern "d'amagar informació" sobre l'empresa contractada pel Govern on treballa l'operari. "Qui va enviar aquest operari en plena onada de calor? Per què estava fent aquelles feines tot i saber que no es podien fer algunes d'aquestes actuacions?", ha preguntat. Segons Cornellà, el departament de Territori té "responsabilitat política" perquè es tracta d'una empresa subcontractada.
La consellera Paneque li ha retret que "alimenti rumors". "Des de la primera compareixença es va dir que una de les primeres hipòtesis era aquesta. Com a Govern volem arribar fins al final. Primer l'emergència i després la investigació. Prou teories de la conspiració", ha reblat.
Per la seva banda, el diputat de Junts Salvador Vergés ha retret al conseller Ordeig que no es desplacés a l'incendi de les Gavarres tenint en compte que és el responsable de la gestió forestal. Vergés ha lamentat que l'executiu de Salvador Illa no destini prou recursos a la prevenció d'incendis i ha afegit que el Parlament va rebutjar les esmenes de Junts als pressupostos de la Generalitat per incrementar la despesa en aquest àmbit.
Ordeig ha defensat que en l'incendi de les Gavarres es va respondre "de manera ràpida, coordinada i efectiva". El conseller ha reivindicat la feina feta pel Govern en l'àmbit de la prevenció. Segons ha assenyalat, els pressupostos per al 2026 augmenten en un 50% els recursos per a política forestal, s'ha ajudat amb un milió d'euros els ajuntaments que no tenien un pla de protecció per a incendis i es destinaran 15 milions anuals durant 5 anys per a executar franges de protecció al voltant d'habitatge.
En canvi, segons la diputada del PPC Eva García, el Govern "ha arribat tard" en política forestal. "S'ha de cremar mig Catalunya perquè reconeguin que s'han de talar arbres?", ha preguntat.
Consultar el mapa de perill d'incendi cada dia
Fonts del Departament d’Agricultura han remarcat la importància de consultar el mapa de perill d’incendi forestal cada dia, ja que les autoritzacions per a tasques sensibles estan “sempre subjectes” a aquestes previsions i poden quedar “automàticament suspeses” si el municipi en el qual s’han de produir el risc d’incendi és molt alt o extrem.
“Tota autorització està condicionada al mapa de perill diari”, han detallat les mateixes fonts, que han assegurat que l’SMS que s’envia és només un “recordatori”.
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