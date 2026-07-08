Illa defensa que el Govern “no ha comès cap negligència” amb l’empresa del treballador del foc de les Gavarres
Junts “demanarà responsabilitats polítiques” i els Comuns qüestionen que ampliar el Prat redueixi l’emergència climàtica
El president de la Generalitat , Salvador Illa, s’ha mostrat ferm en defensar que el Govern “no ha comès cap negligència” en la gestió del risc d’incendis dels darrers dies. Des de Junts, durant la sessió de control del Parlament, han qüestionat el paper de l’executiu per controlar les empreses contractades per la Generalitat durant el pla Alfa, apuntat que podria tenir una responsabilitat en que un operari d’aquestes companyies provoqués l’incendi de les Gavarres mentre treballava amb una radial. Illa defensa l’actuació del Govern i Junts ha avisat que “demanarà responsabilitats polítiques” per l’episodi. Mentre, els Comuns han qüestionat que ampliar el Prat redueixi l’emergència climàtica i reclamen que Illa “rectifiqui” els seus plans.
Els incendis que estan succeint-se a Catalunya en les darreres onades de calor han estat ben presents a la sessió de control al Govern del ple del Parlament. A més de provocar un missatge de solidaritat i escalf als veïns dels municipis més afectats per part de la majoria de grups i del president del Parlament, Josep Rull, ha motivat que diversos partits hagin qüestionat les polítiques del Govern, especialment en matèria de prevenció. Així, des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha reclamat a Illa i a l’executiu “que no s’escudi” en tecnicismes per a donar explicacions sobre quin ha estat el paper del Govern en els avisos per risc d’incendi durant l’onada de calor a les empreses contractades per la Generalitat per a fer treballs de manteniment.
I és que Junts vol conèixer si es va fer arribar el risc existent a la companyia i al treballador que, amb una serra radial, va provocar l’incendi de les Gavarres. “Vostès havien de garantir que les restriccions s’acomplien. I alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un gran incendi”, ha dit Sales, que creu que “no es pot demanar exemplaritat a la ciutadania si el primer que falla és qui treballa per a l’administració”. En aquest sentit, la presidenta del grup de Junts ha avisat que creu que “el Govern ha de respondre pel control que no va fer” i ha avançat que “demanaran responsabilitats polítiques” al respecte. “Volem saber si les assumirà”, ha conclòs.
Illa, a la seva resposta, ha volgut ser taxatiu i ha negat qualsevol mala praxis ni descuit per part de la Generalitat en aquest cas. “El Govern no ha comès cap negligència. Hem actuat amb transparència. I s’arribarà fins al final”, ha sentenciat, tot recordant que quan hi ha activat el pla Alfa 3 “això passa per davant de tot”, i que el Govern “ha fet tot el que havia de fer”.
Des dels Comuns, la seva presidenta de grup, Jéssica Albiach, ha demanat a Illa i el seu executiu ser més conscient dels efectes del canvi climàtic i anar més enllà de posar mecanismes per a evitar o extingir els incendis. Partint de la premissa que els focs descontrolats son part de les conseqüències del canvi climàtic, Albiach ha alertat que “gestionar l’impacte de les emergències es queda molt lluny del que necessita el país, que és reduir les emissions”. És per això que ha qüestionat que aquest objectiu es pugui portar a terme amb projectes com el de l’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. “Surti dels anys 80 del segle passat. Cap científic independent recomanaria ampliar el Prat. Per la nostra salut i per la nostra economia. Rectifiquin”, ha reblat la líder dels Comuns.
A la seva resposta, el president ha defensat que és compatible lluitar contra l’emergència climàtica i ampliar l’aeroport perquè el projecte “comporta un compromís mediambiental de no augmentar les emissions”. “Lluitar contra el canvi climàtic i adaptar-nos-hi no significa ni va en contra de generar prosperitat a Catalunya, i per això crec que és compatible”, ha dit el president.
En una línia semblant a la dels Comuns s’ha expressat el portaveu del grup parlamentari de la CUP, Xavier Pellicer, que ha posat en dubte que es pugui lluitar contra l’emergència climàtica “amb grans esdeveniments com la visita del Papa o el Tour i amb més turisme” i tot el que això comporta. “Cal anar molt més enllà de dir que farà amb la gestió forestal. Cal afrontar de cara una gestió estructural. És el model capitalista el que ha desfet el país”, ha assegurat.
Per últim, i molt alineat amb el president, el socialista Ferran Pedret ha carregat contra els que “s’entesten a negar el canvi climàtic i atribuir els seus efectes a conspiracions”. “Fan molt mal a la societat”, ha dit. En aquest sentit, Illa ha rebutjat els plantejaments dels qui fan “fan discursos anticientífics” negant el canvi climàtic. “El canvi climàtic és una realitat. Som 8 de 8.000 milions al món. Però tenim la capacitat que tenim per fer-hi front i podem influir”, ha dit el president.
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