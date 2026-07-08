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L’hospital d’Olot formarà futurs especialistes en urgències a partir del MIR 2027

El centre s’incorpora a la unitat docent de l’Hospital Universitari de Vic i rebrà residents de la nova especialitat com a molt aviat el 2029

Especialistes en urgències de l'hospital d'Olot.

Especialistes en urgències de l'hospital d'Olot. / Fundació Hospital Comarcal de la Garrotxa

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Redacció

Redacció

Olot

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa participarà en la formació dels futurs especialistes en Medicina d’Urgències i Emergències, una nova especialitat incorporada recentment al sistema de formació sanitària especialitzada. El centre garrotxí s’integrarà a la Unitat Docent de l’Hospital Universitari de Vic, del Consorci Hospitalari de Vic, i acollirà residents a partir de la convocatòria MIR 2027/28.

La incorporació suposa un nou pas en l’activitat docent de l’Hospital d’Olot, que des del 2021 ja forma residents de Medicina Familiar i Comunitària. En aquest cas, el centre farà de dispositiu col·laborador en l’itinerari formatiu dels futurs especialistes en urgències i emergències.

L’Hospital Universitari de Vic havia sol·licitat l’acreditació per formar residents d’aquesta nova especialitat i, d’acord amb la normativa, els hospitals universitaris que imparteixen aquesta formació han de comptar amb un hospital comarcal on els residents puguin completar part del seu recorregut formatiu. En aquest marc, Vic va proposar l’Hospital d’Olot com a centre col·laborador, una proposta que ha estat acceptada.

D’aquesta manera, el resident que esculli aquesta plaça en la propera convocatòria MIR de 2027 farà una part de la seva formació a l’hospital garrotxí. L’estada a Olot serà a partir del tercer curs de residència, és a dir, com a R3, i per això la incorporació efectiva al centre no es produirà, com a molt aviat, fins al 2029.

Una especialitat reivindicada durant anys

La Medicina d’Urgències i Emergències és una especialitat de creació recent. Després de molts anys de reivindicació per part dels professionals del sector, el 2026 ha estat el primer any en què s’han ofert places de formació sanitària especialitzada, a través del MIR, d’aquesta disciplina.

En aquest mateix context, cinc facultatius del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot han obtingut el títol d’especialista per la via extraordinària, després d’acreditar la seva trajectòria professional i els anys d’experiència en aquest àmbit.

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Amb aquesta incorporació a la unitat docent de Vic, l’Hospital d’Olot reforça el seu paper en la formació de professionals sanitaris i amplia la seva activitat docent en un àmbit clau per al funcionament dels hospitals comarcals, com són les urgències i les emergències mèdiques.

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