Les escoles gironines tindran infermeres el curs vinent per atendre alumnes amb necessitats de cures
Educació confirma que el desplegament arribarà a la província el curs vinent, després d’una prova pilot amb 204 casos en 57 centres del Vallès Oriental i el Maresme
Les escoles gironines tindran el curs vinent infermeres per atendre alumnes amb necessitats de cures sanitàries durant l’horari lectiu. El Departament d’Educació ha confirmat que els centres de la Regió Sanitària de Girona formaran part del desplegament del nou model, que Salut i Educació i Formació Professional començaran a estendre el curs 2026-2027 després d’una primera prova pilot al Vallès Oriental i el Maresme.
La mesura preveu que l’alumnat amb necessitats de cures sanitàries de diferent nivell —des d’asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes— sigui atès per professionals sanitaris als centres educatius. El model incorpora infermeres assignades als centres i també la figura de tècnics en cures auxiliars d’infermeria, els TCAI, per donar resposta als casos que ho requereixin.
Fins ara, moltes d’aquestes situacions les gestionava personal de monitoratge de suport en salut, que rebia formació específica però no era professional sanitari. Amb el nou model, el monitoratge deixarà d’assumir cures invasives i se centrarà en tasques vinculades a l’autonomia personal i la higiene de l’alumnat.
La directora general d’Educació Inclusiva i Benestar de l’Alumnat, Susana Tarapiella, ha explicat a ACN que la comunitat educativa reclamava aquest canvi. Segons ha dit, famílies i centres demanaven “la garantia” que les cures sanitàries en horari lectiu fossin assumides per professionals sanitaris. Educació admet que fins ara hi havia famílies que tenien por i acabaven modificant els horaris laborals per poder atendre els seus fills mentre eren a l’escola.
Tarapiella ha defensat que aquesta situació no era l’adequada i que calia “fer un canvi” per avançar cap a una atenció individualitzada de l’alumnat. També ha remarcat que alguns infants no podien assistir a totes les classes perquè necessitaven adaptar l’horari a les cures.
Un pilot amb 204 alumnes atesos
La primera experiència pilot s’ha fet aquest curs 2025-2026 en una població escolar de prop de 22.000 alumnes de 57 centres educatius del Vallès Oriental i el Maresme. En total, s’hi han detectat 204 alumnes amb necessitats de cures sanitàries, segons ha detallat la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza.
D’aquests casos, 157 corresponien a necessitats baixes, 25 a necessitats moderades i 22 a necessitats complexes. El model classifica l’atenció en funció de la intensitat de les cures. Hi ha situacions en què no cal una intervenció sanitària directa, sinó formació i coordinació amb el centre; d’altres en què l’alumne necessita cures puntuals; i casos d’alta complexitat en què cal la presència diària d’una infermera o d’un TCAI durant la jornada escolar.
Plaza ha explicat que el canvi organitzatiu ha consistit a incorporar un equip de pediatria territorial de referència per als centres educatius, assignar infermeres estables a cada centre i afegir la figura de suport dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria. També ha destacat que Salut i Educació passen de treballar “de forma paral·lela” a fer-ho “com un únic equip al voltant de l’infant”.
Desplegament progressiu fins al 2027-2028
Després de la prova pilot, el Govern treballa per estendre el model de manera gradual durant els pròxims dos cursos. El curs vinent el desplegament arribarà aproximadament a la meitat de les regions sanitàries de Catalunya, entre les quals hi haurà Girona, i la previsió és que el curs 2027-2028 s’estengui al conjunt del país.
L’expansió es farà de manera uniforme pel territori i afectarà centres públics i concertats de primària i secundària. De moment, el pla se centra en aquestes etapes, tot i que els departaments no descarten estudiar experiències similars en altres àmbits educatius, com l’etapa de 0 a 3 anys o l’educació d’adults.
Els departaments de Salut i Educació valoren positivament el pilotatge i consideren que la presència de professionals sanitaris als centres millora la confiança de les famílies, redueix la pressió sobre els equips educatius i facilita una escolarització més normalitzada de l’alumnat amb necessitats complexes de salut.
La iniciativa s’emmarca en l’Acord Marc Salut-Educació, signat el juny de 2025, i vol avançar cap a una escola més inclusiva. Paral·lelament, els dos departaments també treballen en la renovació del programa Salut i Escola, vigent des de fa més de vint anys, amb l’objectiu d’evolucionar cap a un model d’escoles promotores de salut.
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