L'Espai Cràter d'Olot crea una experiència immersiva per sobrevolar els volcans de la Garrotxa
El centre d'interpretació ha renovat un espai amb més dispositius de realitat virtual i cadires giratòries
L'Espai Cràter d'Olot ha inaugurat aquest dimecres una nova experiència immersiva que convida els visitants a enlairar-se a la Garrotxa i veure els principals volcans des de l'aire amb unes ulleres de realitat virtual. La proposta ofereix un viatge de 360 graus en un ultralleuger pel cel i permet veure la comarca des d'una perspectiva diferent de l'habitual. L'experiència immersiva passeja per la Fageda d'en Jordà, Batet de la Serra i els volcans com el Croscat, Santa Margarida o Rocanegra. A més, l'Espai Cràter ha aprofitat per renovar un espai i afegir més dispositius de realitat virtual, cadires giratòries i recursos interpretatius.
L'Espai Cràter aposta per les tecnologies immersives com a eina de divulgació científica. L'objectiu és oferir experiències innovadores que permetin entendre el territori i conèixer les principals característiques de la zona volcànica. Per això, aquest dimecres han inaugurat 'Els volcans des de l'aire'. És un viatge que el visitant pot fer col·locant-se unes ulleres de realitat virtual. A partir d'aquí s'embarca en un ultralleuger que puja cap al cel. Des d'aquesta perspectiva, el visitant pot veure diferents llocs de la comarca de la Garrotxa en 360 graus.
El nou contingut immersiu ha estat realitzat per Pepe Molina Cruz, fotògraf i documentalista especialitzat en col·laboració científica de Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC). “Els volcans des de l’aire” s’incorpora al recorregut expositiu de l'Espai Cràter, que combina recursos interactius, audiovisuals i experiències immersives per apropar el coneixement del vulcanisme a tots els públics.
L’estrena d’“Els volcans des de l’aire” ha comportat la renovació d’un espai de l’exposició permanent, que s’ha equipat amb més dispositius de realitat virtual, cadires giratòries i nous plafons interpretatius. Aquesta actuació permet millorar l’experiència de visita reforçar l’aposta del centre pels recursos immersius aplicats a la divulgació científica.
Coincidint amb l’estrena d’aquest nou espai, la població d’Olot i de la Garrotxa podrà visitar gratuïtament l’exposició de l’Espai Cràter, inclosa la nova experiència “Els volcans des de l’aire” durant tot l’estiu, fins al 13 de setembre.
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