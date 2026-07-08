La província de Girona tindrà 9 unitats judicials noves per descongestionar els jutjats
El reforç arribarà entre finals del 2026 i el 2027 i inclou places a Girona, Figueres, Olot i Santa Coloma de Farners, a més de dues a l’Audiència
La província de Girona guanyarà nou unitats judicials noves entre finals del 2026 i el 2027 per intentar descongestionar els jutjats gironins i millorar els terminis de resposta de la justícia. El reforç forma part del desplegament aprovat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, que preveu crear 91 unitats judicials a Catalunya en el que el Departament de Justícia considera el major increment de planta judicial de les darreres dècades.
El desplegament no suposarà només la incorporació de jutges o jutgesses. Les noves unitats judicials aniran acompanyades del funcionariat de l’Administració de justícia necessari per posar-les en funcionament, com ara personal de gestió processal, tramitació processal i auxili judicial. A més, s’integraran dins la nova organització prevista per la llei, que substituirà progressivament els actuals jutjats unipersonals pels tribunals d’instància, un model amb què es vol millorar l’eficiència, repartir millor les càrregues de treball i reduir els endarreriments.
A les comarques gironines, el reforç es repartirà entre Girona, Figueres, Olot i Santa Coloma de Farners. En conjunt, Girona concentrarà sis de les nou unitats previstes a la demarcació, mentre que Figueres, Olot i Santa Coloma de Farners en rebran una cadascuna. D’aquest total, dues unitats seran per a l’Audiència Provincial de Girona i la resta s’incorporaran als nous òrgans judicials dins el desplegament dels tribunals d’instància.
De 2026 a 2027
El calendari es farà en tres fases. La primera arrencarà el 31 de desembre del 2026, amb dues noves unitats per a l’Audiència Provincial de Girona. La segona arribarà l’1 de juny del 2027, amb quatre unitats més a Girona: dues civils, una penal i una social. Finalment, l’1 de novembre del 2027, el reforç s’estendrà als partits judicials de Figueres, Olot i Santa Coloma de Farners, amb una nova unitat civil i d’instrucció a cadascun.
El Departament de Justícia defensa que aquest desplegament permetrà actuar sobre la congestió acumulada als jutjats i reforçar el servei públic de justícia al territori. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha destacat en un comunicat que aquest reforç ha de permetre “començar a descongestionar de manera efectiva els jutjats i tribunals de les comarques gironines i oferir una resposta més àgil a la ciutadania”.
La distribució de les noves unitats s’ha fet a partir de criteris de territorialitat, càrrega de treball i disponibilitat d’espais. Segons el Departament, la proposta aprovada pel Ministeri incorpora íntegrament el plantejament que havien presentat, amb el mateix contingut, la Generalitat i la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Espadaler ha remarcat que l’acord dona solidesa al desplegament perquè les unitats responen a una planificació basada en dades, equilibri territorial i possibilitats reals d’implantació.
Noves places de funcionaris de justícia
El reforç judicial també comportarà canvis materials i de personal. A escala catalana, el Departament preveu crear 350 noves places de funcionaris de l’Administració de justícia per garantir el funcionament dels nous òrgans judicials. Paral·lelament, s’ha planificat una inversió estimada d’uns 8 milions d’euros en obres d’adaptació, equipament, logística i nova senyalització dels edificis judicials. Aquestes actuacions afectaran una trentena de partits judicials.
“Les unitats judicials no existeixen només sobre el paper. Necessiten espais, equips i persones”, defensa Espadaler. El conseller també subratlla que no es tracta només d’incorporar jutges, sinó d’integrar aquestes unitats dins el nou model dels tribunals d’instància i posar-les en marxa amb garanties.
El decret també preveu reforços a la resta de demarcacions catalanes i als òrgans col·legiats. En total, les 91 noves unitats judicials inclouen places en jurisdiccions civil, penal, social, mercantil, instrucció i violència sobre la dona, a més de reforços a les audiències provincials i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons el Departament, l’objectiu final és reduir la congestió del sistema i garantir que la justícia arribi abans i millor a la ciutadania.
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