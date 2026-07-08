Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
La fressa que fan a les nits ha creat malestar i ha generat de nou picabaralles polítiques
El regidor d’esports i membre de l’equip de govern d’Aliança Catalana a l’Ajuntament de Ripoll, Albert Santandreu, va denunciar en l’últim ple municipal la fressa que es genera a les nits al taller de manteniment que Renfe està construint a les seves instal·lacions de l'Estació. Santandreu és veí del carrer Progrés i afirma que “algunes nits només he pogut dormir dues hores” perquè alguns dels treballs més sorollosos, com ara vibrar la grava que posen sota els raïls, es fan a partir de la mitjanit. En el seu cas, que es desperta a les cinc del matí per anar a treballar, li suposa un greuge en el descans, com de fet en la majoria dels veïns d’aquella zona, però també del barri dels Ferroviaris i fins i tot del de Castelladrall. Durant el plenari també va explicar que havia baixat a peu d’obres per enregistrar la fressa que estan realitzant, afirmant que els treballadors de Renfe se li havien encarat. En altres casos també han enfocat als veïns amb els focus de treball. “Se’n foten de nosaltres” va arribar a expressar.
L’alcaldessa Sílvia Orriols va confirmar que han rebut “queixes massives” amb trucades a la Policia Local per part dels afectats, i que han aixecat actes perquè els treballadors “són irrespectuosos amb els veïns”. Alhora va especificar que “no tenim competència per actuar” perquè el terreny és de l’empresa ferroviària, i va aprofitar per atacar a l’oposició per no haver votat en contra de la construcció del taller de manteniment. També va advertir que quan arribin camions d’alt tonatge en les obres que encara s’allargaran un temps més, els inconvenients entre els veïns seran més freqüents.
L’oposició va suggerir diferents solucions com ara prohibir el pas dels camions d’alt tonatge pel carrer Progrés i Castelladrall, tal com va demanar el regidor independent Joaquim Colomer. El de la CUP, Jordi Hostench va pregar que no es faci una dicotomia entre els vint llocs de treball -tot i que inicialment es parlava de quaranta- que generarà el futur taller de manteniment i les molèsties actuals. L'any passat Aliança va intentar evitar la construcció de la nova nau, que serà més alta del que s'havia previst en un principi, però no va trobar la complicitat de la resta del consistori. A més de les molèsties actuals, es continuen produint talls en el trànsit rodat per dins del municipi, per les maniobres que fan alguns combois, i que de vegades duren més d'un quart d'hora. Pel que fa a la fressa que produeixen els treballadors no és diària, tot i que la setmana passada hi va haver quatre dies seguits amb feines sorolloses més enllà de la mitjanit. En canvi, aquesta, segons diu Santandreu, ha estat més tranquil·la.
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
- Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
- El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
- Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies