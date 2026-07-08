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Sis municipis gironins tindran nous pisos protegits de lloguer assequible

Figueres, Girona, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Vilablareix i Maçanet de la Selva formen part del primer gran concurs de solars públics del Govern

Pisos en construcció a Girona.

Pisos en construcció a Girona. / Marc Martí

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Redacció

Redacció

Girona

Les comarques gironines seran un dels territoris amb més pes en la primera adjudicació de solars públics del Govern per construir habitatges protegits de lloguer assequible. Segons les dades de la Generalitat, 429 dels 1.940 habitatges previstos són en municipis gironins. És a dir, aproximadament el 22% del total.

El paquet inclou promocions a Figueres, Girona, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Vilablareix i Maçanet de la Selva, dins d’un model que preveu la construcció i gestió dels pisos durant 75 anys. La Generalitat ha anunciat que l’empresa encarregada a les comarques gironines serà VISOREN COPISA HABITATGES.

Per municipis, Figueres és la població que tindrà més habitatges: un total de 150. A Tossa de Mar se’n construiran 79, a Lloret de Mar 63, a Girona 59, a Vilablareix 43 i a Maçanet de la Selva 35.

Adjudicació de les empreses que construiran 1.940 habitatges protegits a tot Catalunya.

Adjudicació de les empreses que construiran 1.940 habitatges protegits a tot Catalunya. / Generalitat de Catalunya

Segons el Govern, l’adjudicació no s’ha fet només mirant l’oferta econòmica, sinó també la qualitat i la solidesa de cada proposta. S’hi han valorat qüestions com la viabilitat financera del projecte, l’organització prevista per tirar endavant les obres, el manteniment futur dels edificis i la gestió social dels habitatges.

També han pesat altres compromisos assumits per les empreses, com escurçar els terminis d’execució, pagar un cànon als ajuntaments, retornar a la Generalitat una part dels lloguers a partir del 28è any del dret de superfície i apostar per sistemes de construcció més industrialitzats.

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És la primera vegada que la Generalitat duu a terme un concurs de solars de titularitat municipal per destinar-los a habitatge assequible. El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge fixa que en vint anys el 15% dels habitatges dels municipis amb més demanda han de ser destinats a polítiques socials, i que a tot Catalunya un 9% del parc d’habitatge ha de ser de lloguer assequible.

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