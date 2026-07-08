Uns veïns i la policia salven la vida d'un ciclista que havia patit una parada cardiorespiratòria a la Cerdanya
La col·laboració ciutadana amb els agents va ser clau per auxiliar l'home
Jordi Torres Cusidó
Els Mossos d'Esquadra van col·laborar amb uns veïns de la Cerdanya, per salvar la vida d'un ciclista amb parada cardiorespiratòria el passat dos de juliol. El cos policial va rebre l'avís a les 14.45 hores, alertant-los de l'home que estava estirat inconscient al terra de l'N-260 en el seu pas per Ger.
Abans d'arribar la patrulla, una dona va trucar a emergències, mentre un home l'intentava reanimar mitjançant RCP. Els agents, amb la col·laboració del veí, van seguir amb les maniobres de reanimació ara amb l'ajuda d'un desfibril·lador (DEA) policial, esperant l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un quart d'hora més tard va arribar un helicòpter del SEM que va traslladar l'home a l'hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat.
Gràcies a la col·laboració dels ciutadans i l'eficàcia dels Mossos, el ciclista va sobreviure fins l'arribada del SEM, i, segons fonts del cos, es va poder recuperar.
Via: Regió7
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