Veïns de Portbou qualifiquen de "terrible" la nit més tòrrida: "Moltes voltes al llit i sense poder dormir"
L'Ajuntament avança els horaris de neteja dels equipaments municipals per combatre la calor
A Portbou aquest dimecres al matí no es parlava d'una altra cosa. El municipi ha registrat aquesta nit una mínima de gairebé 32º, la temperatura nocturna més alta registrada pel Meteocat i això s'ha notat a les cases. Molts dels veïns asseguraven que s'havia notat i molt i que, malgrat els aires condicionats i els ventiladors, els ha costat dormir. "No hem dormit pràcticament", explica l'Avelino Álvarez. "Moltes voltes al llit i sense poder dormir", afirma en Josep Maria Guanter. "Ha sigut terrible", conclou la Montse Díaz. L'Ajuntament ha decidit avançar l'horari de neteja dels equipaments públics per combatre la calor i vol consultar als experts el perquè d'aquest "microclima" al municipi.
Portbou ha registrat la nit amb la temperatura nocturna més alta des que es tenen registres. Això ha provocat que aquest dimecres molts veïns i turistes comentessin la situació en les converses en bars i a la platja. El municipi ha arribat als 31,9 graus de mínima i ni els ventiladors ni els aires han pogut combatre les altes temperatures.
Els veïns asseguren que la nit ha estat complicada i, alguns, com la Montse, l'han qualificat de "terrible". En el seu cas, no té aire condicionat, només un ventilador que, segons diu, no li ha servit "per a res". "Era aire calent", assegura. La Montse igual que l'alcalde de Portbou es pregunten com és possible que al municipi es registrin temperatures similars a les que tenen altres punts interiors d'Espanya com Extremadura. "Abans aquí les nits eren fresques", recorda la Montse.
En Josep Maria Guanter sí que té aire i ventilador, però, també ho ha notat "i molt". "Hem fet moltes voltes al llit sense poder dormir", explica. "En tenim d'aire i ventilador, però no donen l'abast", afegeix. "Durant el dia es pot aguantar, però sí a la nit no pots dormir, l'endemà no tires", conclou. Per a l'Avelino Álvarez la nit també ha estat d'allò més llarga. "Ha fet molta calor. Dormíem a estones", afirma.
L'alcalde diu que han viscut la jornada amb "preocupació" perquè al municipi hi viu molta gent gran i alguns no tenen accés a sistemes de ventilació a les seves cases. "El de Portbou és un ajuntament petit, no tenim capacitat per oferir un refugi climàtic de nit", afirma Rodríguez.
I no només els veïns. També el personal de neteja d'equipaments municipals i de la brigada. Sense anar més lluny, aquest matí la persona que s'encarregava d'obrir l'escola del municipi s'hi ha trobat "un forn" a les 6 de la matinada. Per això, han decidit avançar l'hora d'inici de la jornada, a les cinc. També es plantegen comprar barrets de palla per a la brigada i ventiladors de coll per protegir-los de les onades de calor.
Un "microclima"
En paral·lel, Rodríguez recorda que al juny el municipi ja va viure 19 nits tòrrides i diu que preguntaran al Servei Meteorològic què està passant i perquè el municipi té aquest "microclima". "Al gener, també van tenir un rècord per acumulació de pluja i aquest any en tenim de vent, arribant pràcticament als 200 km/hora", afegeix l'alcalde.
Al coll de Belitres
El punt de mesura on s'ha detectat, situat al coll dels Belitres, va observar una nit roent, és a dir, una nit en què temperatura no baixa dels 30ºC en cap moment. La xifra ha batut el rècord registrat en una ocasió a l'Observatori de Fabra, amb 31,2ºC el juny del 2019, i en una altra també a Portbou, el 2023 amb una mínima de 30,3ºC.
El valor d'aquesta nit es va registrar a quarts d'onze del vespre, i passada la mitjanit va anar encara més a l'alça. Així, des de les 12 de la nit, no va baixar dels 32,5ºC.
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