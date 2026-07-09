La calor no afluixa i es tornen a superar els 40°C a Girona
Aquest dijous Cabanes ha registrat la temperatura més alta de les comarques gironines: 41,7°C
L'onada de calor es resisteix a baixar i aquest dimecres diversos municipis han tornat a superar els 40°C. Cabanes ha registrat la temperatura més alta de les comarques gironines: 41,7°C. Espolla ha pujat fins als 40,5°C, la ciutat de Girona fins als 40,1°C i Olot, Navata i Fornells de la Selva han fregat els 40°C. En conjunt són unes temperatures lleugerament més baixes que les del dia anterior.
Les previsions meteorològiques indiquen que l’onada de calor no s'ha acabat tot i que sembla que hi haurà una petita treva aquest divendres i dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha indicat que a partir de diumenge les temperatures tornaran a pujar i estaran per sobre la mitjana ben bé fins a finals de la setmana vinent.
El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha recomanat “agafar forces” durant aquesta petita treva perquè les temperatures tornaran a ser “extremes”, amb valors per sobre dels 40ºC a bona part del país, a partir de diumenge i fins dimecres o dijous de la setmana vinent.
A més llarg termini, Segalà ha destacat que els mapes indiquen que a finals de la setmana vinent i durant el cap de setmana hi podria haver “una bona rebaixa de les temperatures”. “Ja veurem quan acabarà aquesta llarga onada de calor, però ara hem de posar el focus en la nova pujada de les temperatures que serà tant contundent com la que estem tenint”, ha reblat.
Amb la previsió que la calor extrema es mantingui en els pròxims dies, Protecció Civil mantindrà el pla PROCICAT en fase d'alerta i l'INFOCAT en fase d’emergència per l’alt risc d’incendi forestal. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha fet una crida a la prudència i la responsabilitat per evitar situacions de risc que puguin ocasionar incendis i que, en cas de veure columnes de fum, s’avisi immediatament al 112. Ha recordat que actualment hi ha 223 municipis inclosos al Pla Alfa nivell 4, on està prohibit accedir a l’espai natural forestal, i que està restringit l’accés a nou espais naturals, entre ells el de les Gavarres.
Per la seva banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor durant l’última alerta per altes temperatures des del 5 de juliol. El 58% dels casos han necessitat una ambulància i trasllat hospitalari, mentre que el 42% restant han estat resolts pel servei 061 Salut Respon.
La calor va tocar sostre aquest dimarts amb registres superiors als 42°C a la demarcació. Espolla va ser el municipi amb la temperatura màxima més alta amb 42,2°C i Cabanes va registrar una temperatura similar amb 42,1°C. La ciutat de Girona va arribar fins als 41,2°C, sobrepassant els 40°C per primer cop aquest estiu. En el conjunt de Catalunya, Vinebre va registrar la temperatura màxima més alta i va arribar als 44,1°C i Barcelona va assolir els 40,7°C a l'Observatori Fabra, un rècord absolut en més de cent anys de dades.
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que 'en cap moment' va pensar que havia envestit una persona
- Mor un motorista de 49 anys en un accident a la GI-643 a Serra de Daró
- El motorista mort a Serra de Daró era policia local de Pals
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- De la Sagrada Família a un rècord Guinness: l’empresa gironina que ha convertit els drons en espectacle
- La farmacèutica Carme Rigall alerta dels errors més comuns a l'hora de protegir-se del sol
- Zara duplicarà la seva superfície a l’Espai Gironès i es convertirà en la botiga més gran de la província