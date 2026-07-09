ERC critica l'alcalde de Campdevànol per la gestió de l'hospital
La formació republicana treu pit de la seva implicació a l'aprovació d'una moció sobre la millora del sistema sanitari
Arnau Lara
Esquerra Republicana de Campdevànol ha valorat molt positivament l’aprovació de la moció sobre la millora del sistema sanitari a les comarques gironines, traient pit a escala municipal per l’acord arribat al punt 5. A aquest, es garanteix que qualsevol modificació del mapa sanitari que afecti la comarca del Ripollès preservarà la cartera de serveis, la capacitat resolutiva i l'accessibilitat assistencial de l'Hospital de Campdevànol.
Tot i la bona notícia, el portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Campdevànol, Toni Riera s’ha mostrat crític amb l’alcalde: "Davant la manca de lideratge de l'alcalde en la defensa de l'hospital, des de l'oposició hem hagut d'assumir aquesta responsabilitat". Segons el portaveu republicà, "Lázaro no ha liderat cap acció efectiva en defensa de l'hospital, prioritzant el seu càrrec abans que els interessos de Campdevànol i del Ripollès". Oriol Lázaro, alcalde de Campdevànol, ostenta també des de 2024 el càrrec de director general d'Exteriors al govern.
Lázaro no ha liderat cap acció efectiva en defensa de l'hospital, prioritzant el seu càrrec abans que els interessos de Campdevànol i del Ripollès
El passat 1 de juliol el Parlament va aprovar la moció d’ERC sobre la millora del sistema sanitari a les comarques gironines. En aquella moció, el Parlament instava al Govern de la Generalitat a actualitzar i presentar, abans de finalitzar l'any, el Pla per a la millora de l'accessibilitat, la qualitat assistencial i l'equitat territorial del sistema sanitari públic de Catalunya, i incloure-hi un pla específic per a la reducció de les llistes d'espera a la Regió Sanitària de Girona.
Segons la moció, en el termini màxim de sis mesos, s'haurà de presentar a la Comissió de Salut un informe sobre els efectes de la reordenació sanitària prevista al Ripollès. Aquest informe hauria d'incloure diversos punts importants per la població ripollenca, com l'impacte sobre els fluxos assistencials, l'accessibilitat als serveis, la llista d'espera i la sostenibilitat dels centres hospitalaris afectats, a més d'una avaluació objectiva i participada de l'impacte que puguin general els canvis organitzatius i territorials que es puguin derivar de la reordenació sanitària al Ripollès. El regidor republicà s'ha tornat a referir al seu alcalde: "No ens podem permetre que alguns es posin de perfil per prioritzar la seva carrera política mentre està en joc el futur d'un dels principals motors socials i econòmics de Campdevànol".
L'últim punt referent al Ripollès insta a impulsar un model de cooperació entre l'Hospital de Campdevànol, Olot i Vic per "reforçar l'atenció sanitària de proximitat". Sobre aquesta aliança estratègica també s'hi ha referit el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. La formació s'ha mostrat especialment crítica per aquesta aposta, ja que ho consideren "una privatització encoberta".
Riera ha advertit també de les conseqüències que tindria una pèrdua d'activitat de l'hospital: "Si es perden els 8.500 usuaris que es volen derivar, que representen aproximadament el 35% de la població atesa, l'impacte sobre l'Hospital de Campdevànol serà enorme i també ho serà sobre el municipi". ERC Campdevànol reitera que la defensa de l'Hospital de Campdevànol ha d'estar per damunt de qualsevol interès partidista o personal i s'ha de garantir el futur d'un equipament imprescindible per al Ripollès.
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