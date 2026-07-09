El Govern activa un avís preventiu per nivells elevats d'ozó a bona part de Girona
La prealerta també afecta l'àrea metropolitana, el Camp de Tarragona, Penedès, Catalunya Central
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dijous un avís preventiu per la previsió de nivells d’ozó elevats a les zones de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona, Penedès-Garraf, Vallès-Baix Llobregat, àrea de Barcelona, Catalunya Central, Comarques de Girona, Plana de Vic i Maresme. A la resta, els nivells seran moderats.
L'ozó troposfèric és un dels gasos que pot tenir efectes adversos per a la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals. No s’emet directament a l’atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre altres contaminants, com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Perquè es formi l’ozó cal, a més, una radiació solar intensa durant unes hores, de manera que és ara, en els mesos de més insolació, que és més probable que se’n superin els nivells recomanables.
Els nivells de la qualitat de l’aire es poden consultar a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat
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