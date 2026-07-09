L’OncoNit de Sant Jaume de Llierca bat rècords amb 7.500 euros recaptats
La caminada nocturna i el sopar solidari van reunir 235 participants, als quals cal sumar-hi 40 col·laboradors del Dorsal 0
L’OncoNit de Sant Jaume de Llierca ha tancat una de les edicions més exitoses amb 7.500 euros recaptats per a la Fundació Oncolliga Girona. La caminada nocturna i el sopar solidari, celebrats dissabte passat, 4 de juliol, van reunir 235 participants, als quals cal sumar 40 col·laboradors del Dorsal 0, fins a arribar a un total de 275 inscripcions solidàries.
Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la recerca contra el càncer i al suport a les persones afectades per la malaltia a través d’Oncolliga Girona. L’organització destaca que la resposta ciutadana va superar les expectatives i consolida aquesta iniciativa com una de les cites solidàries de referència al municipi i al conjunt del territori.
Una de les dades més destacades d’aquesta edició és el seu abast més enllà de Sant Jaume de Llierca. Més del 60% dels participants procedien de fora del municipi. La caminada va aplegar persones de diferents punts de la Garrotxa, però també del Pla de l’Estany, la Selva, el Gironès i l’Alt i el Baix Empordà.
L’edició d’enguany també va incorporar diverses novetats, com un espai de fotografies, un sorteig de regals gràcies a la col·laboració d’empreses i comerços, un recorregut molt ben valorat pels assistents i un sopar adaptat perquè les persones celíaques també hi poguessin participar amb garanties.
Una de les iniciatives més ben rebudes va ser la creació del Carnet de Fidelització «5 Llunes», pensat per reconèixer les persones que participen any rere any en l’OncoNit. Els participants podran segellar-lo en cada edició i, en arribar a la tercera participació, rebran un primer reconeixement. Després de cinc participacions, obtindran la distinció «Summa Cum Laude», la màxima menció de l’OncoNit.
La jornada també va incloure el sorteig d’una escultura original de l’artista Rosa Serra, vinculada al número guanyador del sorteig de l’ONCE del diumenge 5 de juliol. El guanyador va ser Josep Vila, que va rebre la peça com a record d’aquesta edició solidària.
L’alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, va posar en valor la implicació de totes les persones que fan possible la iniciativa. «L’OncoNit és un orgull per a Sant Jaume de Llierca. És un exemple de com la solidaritat és capaç d’unir persones de dins i de fora del municipi per una mateixa causa», va afirmar. Cargol també va agrair la feina de la delegació local d’Oncolliga, de qui va destacar la «dedicació, constància i capacitat d’organització».
Per la seva banda, Conrad Vila, membre de la delegació local d’Oncolliga, va agrair la participació de caminants, col·laboradors del Dorsal 0, voluntaris, empreses, comerços i patrocinadors. «Sense la vostra implicació, una nit com aquesta seria impossible», va remarcar.
L’Ajuntament també ha volgut reconèixer la tasca de totes les persones voluntàries, entitats i empreses col·laboradores que contribueixen a fer possible una activitat que, amb els anys, s’ha convertit en molt més que una caminada solidària.
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que 'en cap moment' va pensar que havia envestit una persona
- Mor un motorista de 49 anys en un accident a la GI-643 a Serra de Daró
- El motorista mort a Serra de Daró era policia local de Pals
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- De la Sagrada Família a un rècord Guinness: l’empresa gironina que ha convertit els drons en espectacle
- La farmacèutica Carme Rigall alerta dels errors més comuns a l'hora de protegir-se del sol
- Zara duplicarà la seva superfície a l’Espai Gironès i es convertirà en la botiga més gran de la província