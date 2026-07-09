Olot estén el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat per evitar la concentració de negocis concrets
Bàsicament, són establiments de manicura, barberies, botigues de telefonia i supermercats 24 hores
L'Ajuntament d'Olot ha estès el pla d'usos que regeix el nucli antic de la ciutat a la resta de barris de la capital de la Garrotxa. Es tracta d'un pla que vol evitar la concentració d'establiments de la mateixa temàtica en un espai reduït. De fet, a través d'un estudi encarregat per l'Ajuntament s'ha detectat aquesta concentració d'establiments en punts fora del nucli antic, on ja s'aplica el pla. Es tracta de negocis relacionats amb la manicura, les barberies, la venda de telefonia mòbil i, especialment, supermercats que funcionen les 24 hores. Ara, amb aquesta nova regulació el que es farà serà comprovar que, si algú vol obrir un negoci concret a Olot, no n'hi hagi molts de similars a prop.
Des de l'Ajuntament d'Olot assenyalen que aquesta ampliació del pla a tota la ciutat busca delimitar els àmbits susceptibles de regulació per fer front a aquesta problemàtica en funció de les tipologies de l'edificació, les característiques de la trama urbana i els seus valors patrimonials, urbanístics i socials.
És per això que s'ha previst fer una anàlisi i diagnosi en diverses fases i també es preveu comptar amb la participació ciutadana. Com en el cas del nucli antic, a més de planificar els usos econòmics, el pla també vol preservar i millorar la qualitat de l'espai públic, garantint d'aquesta manera un equilibri i fomentant la dinamització de tots els barris.
En aquest sentit, es comptabilitzaran i quantificaran les activitats i problemàtiques i, de forma conjunta, es farà una anàlisi sociodemogràfica de tota la zona per tenir una radiografia clara de la situació dels barris d'Olot i poder-hi actuar.
L’encàrrec, gestionat a través de l’acord marc de serveis de redacció de documents de planificació territorial amb l’Associació Catalana de Municipis es portarà a terme a través de l’empresa Teseu SLP, la mateixa empresa que va encarregar-se de la redacció del Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de les activitats del Nucli Antic. La previsió és que el document pugui estar finalitzat, a tot tardar, a finals d’aquest any.
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