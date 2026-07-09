El PPC demana explicacions al Govern pel foc de les Gavarres i reclama “canviar radicalment” la gestió forestal
Juan Fernández creu que l’executiu “no ha fet bé els deures” en la prevenció d’incendis
El secretari general del PPC, Juan Fernández, ha reclamat aquest dijous, en una entrevista a TV3, “explicacions” al Govern per la gestió de l’incendi de les Gavarres i els dubtes al voltant de la “possible negligència” que hauria acabat amb un treballador d’una empresa contractada per Territori provocant el foc. Tot i assegurar que en plena “situació crítica” pels incendis el que cal és “estar al costat de l’administració”, Fernández creu que en el cas de les Gavarres ja es pot “avaluar” com han anat les coses. En aquest sentit, creu que el Govern “no ha fet bé els deures” en prevenció i que cal “avaluar que es pot millorar”. “Catalunya necessita canviar radicalment la seva gestió forestal”, ha considerat.
D’altra banda, ha defensat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per “posar el focus sobre les baixes laborals”, qüestió que considera “que s’ha d’abordar perquè tothom en parla”. “És una qüestió que crea un cost brutal a les arques públiques i al sistema productiu. Hem de protegir els que realment ho necessita i està malalt. Això ningú ho dubta. Però s’ha de lluitar contra el frau i s’ha de millorar la gestió sanitària per a accelerar proves i diagnòstics. El sistema de baixes s’ha de corregir”, ha sentenciat.
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