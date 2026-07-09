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El servei de Teleassistència de la Diputació de Girona farà un 34% més de trucades preventives a gent gran per la calor

A més, durant aquest cap de setmana s'han contactat amb usuaris de poblacions afectades per incendis

Equip de teleassistència del Dipsalut

Equip de teleassistència del Dipsalut / ACN

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ACN

ACN

Girona

El servei de Teleassistència de la Diputació de Girona té previst incrementar un 34,4% les trucades preventives a les persones grans aquest estiu per informar-les sobre com actuar davant les altes temperatures i els incendis i detectar possibles problemes de salut. Entre l'u de juny i el 5 de juliol ja se n'han fet més de 10.000 relacionades amb les onades de calor. D'aquesta manera, a finals d'estiu preveuen haver superat les 3.000, una xifra per sobre de les registrades l'any passat. A més, el servei també ha contactat amb usuaris de municipis afectats pels incendis d'aquest cap de setmana al Baix Empordà i al Pla de l'Estany. Actualment, el Dipsalut assisteix 15.470 persones, el 85% de les quals tenen més de 75 anys.

Segons la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de Dipsalut, Maria Puig, les altes temperatures i els incendis "posen de manifest la capacitat d'adaptar-se amb rapidesa a contextos d'emergència, siguin climàtics o d'altres situacions que poden comprometre la seguretat de persones vulnerables".

Gairebé la meitat dels usuaris del Dipsalut de més de 75 anys viuen soles i algunes tenen algun grau de dependència. Durant l'estiu el servei contacte amb els usuaris de 13.212 domicilis de la demarcació i es prioritzen aquelles més vulnerables, sigui per l'estat de salut o perquè no té suports familiars i socials.

Des de l'u de juny fins al 5 de juliol, el centre d'atenció ja ha fet més de 10.000 trucades vinculades a la prevenció davant les onades de calor. A finals d'estiu es preveu haver fet prop de 30.000 trucades de seguiment, una xifra que supera les 22.322 de l'estiu anterior. En aquestes trucades es dona informació i recomanacions per detectar i prevenir riscos. A més, si es detecten cops de calor o afectacions provocades per les altes temperatures, s'inicia el procediment habitual d'atenció a emergències de salut. De moment, no s'ha hagut de gestionar cap emergència relacionada amb les onades de calor.

Seguiment telefònic pels incendis

Aquest cap de setmana, a conseqüència dels incendis del Baix Empordà i del Pla de l'Estany, el Servei Local de Teleassistència també ha contactat amb les persones usuàries dels municipis afectats per saber com es trobaven i recordar-los la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència.

En total, es va contactar amb 935 domicilis del Baix Empordà i 88 del Pla de l'Estany. En el cas del Baix Empordà, les trucades es van adreçar a persones dels municipis de la Bisbal d'Empordà, Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, Santa Cristina d'Aro, Calonge i Sant Antoni, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i nuclis disseminats de Vall-llobrega, Mont-ras, així com Llofriu, a Palafrugell. Al Pla de l'Estany, es va trucar a usuaris de Vilademuls, Fontcoberta i Cornellà del Terri.

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Segons Maria Puig, més enllà de l'atenció immediata en cas d'emergència, aquestes actuacions mostren "el paper preventiu i de proximitat del Servei", que permet "detectar necessitats, reforçar la informació a els usuaris i activar recursos quan la situació ho requereix".

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