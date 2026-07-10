Adif acaba la remodelació de les estacions de Celrà, Sant Jordi Desvalls, Vilajuïga i Colera
Han eliminat barreres arquitectòniques i han construït passos perquè els usuaris no hagin de creuar les vies
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha posat en servei les noves instal·lacions de les estacions de tren de Celrà i Sant Jordi Desvalls (Gironès) i Vilajuïga i Colera (Alt Empordà), un cop Adif ha enllestit les obres de remodelació que han suposat una inversió conjunta de més de 15,3 milions d'euros. Les actuacions han permès eliminar barreres arquitectòniques, millorar l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i incrementar la seguretat dels viatgers amb la construcció de passos inferiors o superiors que eviten haver de creuar les vies a nivell. Les quatre actuacions formen part del Pla de Rodalies i han estat finançades amb fons europeus Next Generation.
Segons informa el Ministeri en un comunicat, les quatre estacions, per on circulen els trens de les línies R11 i RG1 de Rodalies, s'han remodelat amb l'objectiu d'oferir unes instal·lacions més accessibles, còmodes i segures. Les obres s'emmarquen en el Pla de Rodalies i formen part de l'estratègia del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per modernitzar les estacions de viatgers i adaptar-les a les necessitats actuals.
La principal actuació ha consistit a eliminar els encreuaments entre andanes al mateix nivell, que obligaven els usuaris a travessar per les vies. Per fer-ho, Adif ha construït dos passos inferiors a les estacions de Celrà i Sant Jordi Desvalls, mentre que a Vilajuïga i Colera han habilitat passos superiors. Tots quatre estan equipats amb ascensors i escales fixes per facilitar-ne l'ús a les persones amb mobilitat reduïda.
Les obres també han comportat l'allargament de les andanes fins a una longitud útil de 210 metres. A més, han instal·lat un nou paviment antilliscant, franges grogues d'advertència i paviment tàctil amb botons per facilitar l'orientació de les persones amb discapacitat visual.
Entre les millores executades també hi ha la instal·lació de noves marquesines tant a les zones d'espera com als accessos als passos entre andanes, amb l'objectiu de millorar el confort dels viatgers mentre esperen el tren.
El projecte s'ha completat amb la renovació de les instal·lacions de sanejament, electricitat i il·luminació, així com amb la millora dels sistemes de protecció civil, seguretat i videovigilància. Paral·lelament, han actualitzat la senyalització i han reordenat els itineraris interiors per garantir recorreguts accessibles i lliures d'obstacles.
Les actuacions han comptat amb una inversió global de més de 15,3 milions d'euros i han rebut finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU. Segons el Ministeri, els treballs contribueixen als Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb la construcció d'infraestructures sostenibles i la promoció d'un transport públic més segur, accessible i de qualitat.
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