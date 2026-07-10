La Ciutat Europea de l'Esport a Olot arriba a l'equador amb prop de mil participants en iniciatives esportives
Olot fa balanç dels primers sis mesos com a Ciutat Europea de l'Esport, amb una vuitantena d'esdeveniments celebrats i prop de mil persones participant en activitats.
Arnau Lara
Olot ha arribat aquest mes de juny a l’equador del recorregut com a Ciutat Europea de l’Esport de 2026, i la regidoria d'Esports ha aprofitat per fer balanç dels sis primers mesos de celebració. Durant aquesta primera etapa s’han desenvolupat una vuitantena d’esdeveniments esportius en el marc de la distinció que ha atorgat ACES Europe a la ciutat. A més, s'han dut a terme diverses iniciatives per apropar el ciutadà a l'esport, les quals han acollit prop d’un miler de persones.
Els darrers mesos de 2025, Brussel·les va celebrar la gala a la qual es va lliurar el reconeixement a vint-i-una ciutats arreu del continent com a ciutat de l'esport per l'any 2026. ACES Europe va reconèixer el treball de la capital garrotxina en la promoció de l’esport i la va convertir en la primera ciutat gironina en rebre aquesta distinció.
L'acollida de les iniciatives esportives
La ciutat garrotxina ha acollit durant aquests mesos tota mena d'activitats relacionades amb l'esport. Una cinquantena d'usuaris s'han aprofitat dels reptes establerts per l'ajuntament. Marxes i rutes pensades per incentivar l’activitat física mentre es coneix l’entorn de la ciutat, disponibles durant tot l'any. Diversos centres de la ciutat han disposat de fins a set sessions obertes per descobrir de manera gratuïta disciplines esportives a les quals aficionar-se. Al voltant de 300 persones han provat modalitats esportives com la capoeira, l'spinning o el kangoo power, un exercici aeròbic d'alta intensitat amb calçat especial de rebot.
Les activitats més multitudinàries durant aquests primers mesos han estat les xerrades de la Ciutat Europea. El cicle de xerrades va iniciar el febrer, i en les cinc sessions oferides fins al moment, s'ha albergat a més de mig miler d'assistents. Per a aquest cicle s'ha comptat amb la col·laboració de testimonis de primera mà per explicar conceptes d'utilitat en el dia a dia relacionats amb l'esport, com ara l’eficiència del son en l’entrenament i el rol dels pares en l’esport dels fills.
Olot també ha esdevingut la seu de grans competicions esportives catalanes, com el Campionat de Catalunya Absolut de Tenis, els Campionats de Catalunya d’Hoquei Femení o els Campionats de Catalunya Sènior de Bàsquet. A més de totes aquestes cites, la ciutat encara n'ha de viure més fins a final d’any, entre les quals hi haurà també esdeveniments d’àmbit estatal i internacional, algunes encara sense anunci oficial. Algunes de les competicions encara per celebrar són el 8è Open Internacional de Tenis de Taula, el XXV Obert Internacional ciutat d'Olot d'Escacs, que se celebrarà el 26 de juliol, i la Supercopa d'Espanya d'Hoquei Patins tant masculina com femenina, anunciada recentment. A sis mesos de l'inici, s'han celebrat vuitanta actes, i n'estan prevists cap a quaranta fins que acabi l'any.
Olot fa balanç positiu de la iniciativa
Aniol Sellabona, regidor d'Esports d'Olot ha anunciat que l’èxit del cicle de conferències estrenat aquest any servirà perquè es consolidi un cop hagi passat la Ciutat Europea de l’Esport. «Creiem que ha estat una iniciativa molt bona per a la ciutadania i que ha arribat per quedar-se». El regidor ha fet un balanç positiu de la situació, i es referma en situar l'activitat esportiva com a eix estratègic de l'equip de govern més enllà d'aquest 2026 amb la Ciutat Europea de l'Esport.
Creiem que ha estat una iniciativa molt bona per a la ciutadania i que ha arribat per quedar-se
Per últim, l'ajuntament ha destacat les millores importants que deixarà l'any de la Ciutat Europea de l'Esport. Per aquest 2026, l'Ajuntament d'Olot ha pressupostat 1,5 milions d'euros per a millorar diverses instal·lacions esportives de la capital garrotxina. Olot explica que aquest 2026 ha de servir per a la creació d’un nou espai per a la gimnàstica artística de la ciutat. Mentre això no avanci s'ha optat per a la creació d’un nou annex a un dels pavellons de la ciutat i s’espera que abans d’acabar l’any es pugui començar a fer el projecte i concretar detalls. A part, remodelaran aspectes d'instal·lacions ja existents, com els vestidors del pavelló on juga el Bàsquet Olot i el camp de Sant Roc.
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