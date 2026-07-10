Creixen les peticions d’ajuda per addicció a la cocaïna a Girona
L'ONG Projecte Home ha atès 153 persones a la demarcació durant el 2025, un 38% més, i quatre de cada deu presenten un trastorn mental associat
L'ONG Projecte Home Catalunya ha atès 153 persones a la demarcació de Girona durant el 2025, un 37,8% més que l’any anterior, a través del seu Servei d’Atenció de les Addiccions. L’entitat atribueix aquest increment a una demanda més elevada d’atenció i a la consolidació del servei dins la xarxa comunitària d’acompanyament a persones amb addiccions i a les seves famílies.
La cocaïna es manté com la principal substància que motiva l’inici del tractament entre les persones ateses per l’ONG a Girona, amb un 51,3% dels casos i, per tant, també segueix a l'alça. Projecte Home assenyala que la normalització del consum, la baixa percepció de risc i el fàcil accés a aquesta droga, especialment en entorns d’oci i festius, són alguns dels factors que expliquen que continuï tenint un pes tan elevat.
Després de la cocaïna, l’alcohol és la segona substància més freqüent entre les persones ateses a Girona, amb un 32,2% dels casos, seguit del cànnabis, amb un 7,9%. A diferència del conjunt de Catalunya, on la cocaïna és la principal substància entre els homes i l’alcohol ho és entre les dones, a la demarcació gironina la cocaïna apareix com a primera causa de tractament en tots dos sexes: un 54,2% en homes i un 41,2% en dones.
Un altre element rellevant és l’elevada presència de patologia dual, és a dir, la coexistència d’un trastorn de salut mental i una addicció. Aquesta situació afecta el 40,5% de les persones ateses a Girona. La incidència és més alta entre les dones, amb un 55%, que entre els homes, amb un 35,9%, fet que apunta a una complexitat més elevada dels processos de recuperació en el cas del col·lectiu femení.
Perfil dels usuaris
Els principals municipis de procedència de les persones ateses són Girona, amb 36 usuaris; Figueres, amb 15; Salt i Palamós, amb 10 cadascun; i Lloret de Mar, amb 8. El perfil majoritari continua sent masculí: els homes representen el 77,6% dels usuaris, mentre que les dones són el 22,4%. Tot i això, la proporció de dones és superior a la del conjunt de Catalunya, on representen el 17,9% de les persones ateses per Projecte Home.
L’edat mitjana d’inici del tractament se situa en els 43 anys, amb diferències segons el sexe: 45 anys en el cas de les dones i 42 en el dels homes. Segons l’entitat, aquestes dades indiquen que moltes persones arriben als serveis especialitzats després d’una trajectòria llarga de convivència amb l’addicció.
Projecte Home també destaca la importància de la implicació de les famílies en el procés de recuperació. Durant el 2025, el servei de Girona ha atès 75 familiars, a qui ofereix espais d’autocura i d’intercanvi d’experiències amb altres persones que viuen situacions similars. Segons l’entitat, el suport familiar és clau per detectar riscos, establir límits saludables i mantenir la motivació durant el tractament.
Aquest acompanyament continua estant fortament feminitzat. El 73,3% dels familiars atesos són dones, mentre que els homes representen el 26,7%. Per l’entitat, aquesta dada evidencia que les tasques de cura continuen recaient majoritàriament sobre les dones i que moltes famílies acumulen anys de patiment i desgast emocional per la convivència amb les conseqüències de l’addicció.
Davant aquesta realitat, Projecte Home defensa un model de tractament que no se centra només en la substància o la conducta addictiva, sinó en les necessitats globals de la persona: emocionals, familiars, socials i laborals. L’objectiu és ajudar cada usuari a recuperar l’autonomia, la qualitat de vida i un projecte vital propi.
L’acció de Projecte Home a Girona compta amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Dipsalut i la Fundació “la Caixa”, a través de la Convocatòria de Projectes Socials Catalunya 2025. El servei també ha col·laborat amb l’Ajuntament de Girona en l’exposició Tu Tens la Clau, una iniciativa que durant el 2025 ha arribat a cinc centres educatius de la ciutat amb 11 visites guiades i 330 persones sensibilitzades.
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