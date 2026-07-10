ERC exigeix la millora dels parcs infantils de Sant Joan de les Abadesses
Els republicans ja ho van demanar l'any 2021, però asseguren que bona part d’aquests objectius continuen pendents
Arnau Lara
Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadesses ha fet saber al govern municipal "la necessitat urgent" d'una millora als parcs infantils del municipi. Segons ha comunicat la formació republicana, el 29 de setembre de 2021 el Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar una moció presentada pel grup municipal d'ERC que posava de manifest la necessitat d'impulsar un pla de millora dels vuit parcs infantils del municipi. En aquella moció, s'advertia de l'estat de degradació dels equipaments, i de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda.
Cinc anys després, ERC assegura que bona part d'aquests objectius continuen pendents, denunciant el deteriorament dels paviments de cautxú, el mal estat dels jocs i la falta de propostes realment inclusives per a la mainada. Igualment, diuen, la majoria de parcs necessiten disposar d’espais d’ombra adequats durant els mesos d’estiu, "especialment el de la plaça de Le Palais-sur-Vienne".
Arran d'aquesta situació, ERC ha fet una crida a l'Ajuntament del municipi del Ripollès per a millorar la situació posada sobre la taula l'any 2021. En aquesta llista de peticions recomana substituir els paviments de cautxú per materials sostenibles, ja que "el cautxú podria alliberar substàncies químiquesa l'entrarr en contacte amb altes temperatures". També demanen instal·lar un espai d’ombra al conjunt de parcs que ho requereixin. Al comunicat li donen prioritat a la reparació immediata dels elements malmesos o que suposin un risc per a la seguretat dels infants. Finalment, exigeixen que l'Ajuntament faci públic un calendari d’actuacions amb terminis i compromisos concrets.
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