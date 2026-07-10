Un estudi gironí determina que la covid-19 greu deixa seqüeles vasculars fins a sis mesos després de la infecció
Una recerca premiada analitza les alteracions persistents en les cèl·lules encarregades de reparar els vasos sanguinis
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta ha reconegut una recerca que aporta noves evidències sobre les seqüeles vasculars de la covid-19 greu i el seu possible vincle amb la covid persistent. El projecte, liderat per l’investigador predoctoral Miquel Gratacós, ha rebut el IV Premi de Recerca en Sèpsia i Malalties Infeccioses de la Regió Sanitària de Girona, dotat amb 6.000 euros.
L’estudi se centra en les cèl·lules progenitores endotelials, responsables de contribuir a la reparació dels vasos sanguinis, i ha detectat alteracions moleculars que es mantenen fins a sis mesos després d’haver superat una infecció greu per SARS-CoV-2. Els resultats ajuden a entendre millor per què alguns pacients poden presentar complicacions vasculars o símptomes persistents després de la fase aguda de la malaltia.
La recerca està liderada per Gratacós, investigador del grup de Recerca Translacional en Malalties Cardiovasculars Respiratòries de l’Idibgi, sota la direcció de la doctora Olga Tura-Ceide. El treball s’ha desenvolupat amb la participació de professionals del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i de l’hospital Santa Caterina, integrats també en aquest grup de recerca.
Alteracions vinculades a inflamació i trombosi
El projecte ha analitzat el perfil transcriptòmic de les cèl·lules progenitores endotelials de pacients que havien superat una covid-19 greu i l’ha comparat amb el de persones sanes. Els resultats mostren que aquestes cèl·lules mantenen canvis en l’expressió de gens relacionats amb la inflamació, la trombosi, l’estrès oxidatiu i el funcionament normal dels vasos sanguinis.
Segons la recerca, aquestes alteracions indiquen que el sistema vascular pot continuar afectat molt més enllà de la fase aguda de la infecció. Aquest fet podria contribuir a explicar part de les complicacions observades en persones amb covid persistent i reforça la necessitat de fer un seguiment prolongat dels pacients que han patit formes greus de la malaltia.
L’estudi també ha identificat diferències moleculars específiques en els pacients que van patir una embòlia pulmonar durant la infecció. Aquesta troballa podria ajudar, en el futur, a detectar quines persones tenen més risc de presentar complicacions vasculars a llarg termini després d’una COVID greu.
Cap a nous biomarcadors i tractaments personalitzats
Els investigadors consideren que els resultats obren la porta al desenvolupament de nous biomarcadors i d’estratègies de seguiment i tractament més personalitzades. L’objectiu seria poder identificar millor els pacients amb més risc i avançar cap a teràpies orientades a restaurar la funció de l’endoteli, el teixit que recobreix l’interior dels vasos sanguinis.
La recerca ha estat publicada a la revista científica iScience amb l’article Transcriptomic profiling of endothelial progenitor cells in post-COVID-19 patients: Insights at 3 and 6-month post-infection, fet que avala la rellevància dels resultats obtinguts.
El Premi de Recerca en Sèpsia i Malalties Infeccioses dona suport a projectes en qualsevol fase de desenvolupament dins l’àmbit de la sèpsia i les malalties infeccioses, especialment aquells vinculats a una tesi doctoral. La convocatòria és una iniciativa del doctor Josep Maria Sirvent, investigador col·laborador de l’Idibgi.
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