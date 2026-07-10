Junts per Ripoll proposa millorar la candidatura del Barri Vell al Pla de Barris 2026-2029
L'agrupació política vol sumar al projecte municipal noves línies d'ajuts per a comerços i reservar part del futur aparcament per a un magatzem municipal
Arnau Lara
Junts per Ripoll ha presentat una bateria de propostes per reforçar la candidatura del Barri Vell al Pla de Barris 2026-2029, amb diverses propostes destinades a reforçar la candidatura que l'Ajuntament presentarà a la Generalitat de Catalunya, i per augmentar les opcions d'obtenir el finançament de la Generalitat.
El Govern de la Generalitat ha obert recentment la convocatòria per al Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de Ripoll està treballant en el projecte per presentar-se a la convocatòria, entenent que el Barri Vell de Ripoll entra dins dels criteris. El Pla de Barris permetrà finançar actuacions de regeneració urbana i social en barris amb vulnerabilitat acumulada. El PSC ja va demanar fa uns mesos que intentés no perdre aquesta oportunitat clau d'inversió en habitatge i comerç a un barri vulnerable de la ciutat.
Una de les principals aportacions de Junts se centra a reforçar les polítiques d'habitatge, sumant a les propostes ja plantejades, una nova línia d'ajuts destinada als veïns majors de 65 anys del Barri Vell per facilitar la renovació de cuines i banys dels seus habitatges. També planteja que les subvencions previstes per a la rehabilitació de façanes, previstes inicialment únicament pel riu Ter, s'estenguin a tots els edificis inclosos dins l'àmbit del Pla de Barris. Referent al comerç planteja incorporar noves línies d'ajuts per facilitar l'obertura de negocis, donar suport a la implantació de noves activitats econòmiques i ajudar els establiments existents a renovar elements visibles dels seus negocis.
El pla té previst un futur aparcament central al barri, situat a la zona de Can Guillemet i Ca la Paula. Junts manifesta el seu suport al projecte, però proposa que la modificació urbanística permeti reservar una part de l'espai per a un futur magatzem municipal, "permetent mantenir un ús que ja contempla el POUM, millorant alhora l'eficiència dels serveis municipals".
L'agrupació política ha aclarit en tot moment que ho fan "des de la voluntat de sumar i de transformar el Barri Vell". El portaveu de Junts, Ferran Raigon, ha manifestat que "els grans projectes de ciutat no pertanyen a cap govern, i és evident que l'execució del Pla de Barris ha de continuar més enllà del mandat actual."
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