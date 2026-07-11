Comuns proposa a Castell d'Aro un pacte per reforçar la gestió forestal a les comarques gironines
La formació reclama actualitzar la Llei forestal, elevar fins als 125 milions el pressupost de prevenció i donar finançament estable a les ADF
Els Comuns han proposat impulsar un pacte social i ecològic d’àmbit català per reforçar la gestió dels boscos i la prevenció dels incendis. La formació ha presentat la iniciativa aquest dissabte en una trobada celebrada a Castell d’Aro amb regidors de municipis costaners i de l’entorn de les Gavarres, així com amb entitats vinculades a la gestió i la protecció forestal. Segons explica el partit en un comunicat, la reunió ha estat encapçalada per la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jèssica Albiach, i la diputada gironina Júlia Boada, i ha servit per analitzar la situació dels boscos de les comarques gironines i els efectes de l’emergència climàtica sobre el risc d’incendi.
La formació ha afirmat que Catalunya afronta una nova tipologia de focs, més virulents i difícils d’extingir, i atribueix aquest escenari a l’augment de les temperatures, la manca de gestió forestal i l’abandonament de terres agrícoles i ramaderes. Els Comuns també han alertat que la desaparició progressiva del mosaic agroforestal incrementa la continuïtat de la massa vegetal i la vulnerabilitat de zones com el massís de les Gavarres.
Albiach ha defensat la necessitat de coordinar administracions, cossos d’emergències, Agents Rurals, entitats forestals i representants del món científic per definir una estratègia comuna. La dirigent ha plantejat convocar al setembre els agents implicats per concretar les mesures que s’haurien de desplegar durant el curs vinent.
Entre les actuacions que ha proposat la formació hi ha l’actualització de la Llei forestal del 1988, que considera desfasada, i l’augment del pressupost del Pla de prevenció d’incendis fins als 125 milions d’euros. Els Comuns també han reclamat que la gestió forestal tingui un paper prioritari en les polítiques d’adaptació al canvi climàtic.
Per la seva banda, Júlia Boada ha posat l’accent en la situació de les Gavarres i ha defensat que la prevenció dels grans incendis també requereix actuar contra les causes del canvi climàtic. "Els incendis s’apaguen lluitant contra el canvi climàtic i desenvolupant estratègies de mitigació i adaptació. Els negacionistes climàtics són els piròmans del segle XXI", ha afirmat la diputada, segons recull el comunicat.
La formació ha proposat, a més, crear un banc de terres per evitar l’abandonament de les explotacions, fomentar la ramaderia extensiva com a eina de gestió del sotabosc i garantir un finançament plurianual a les agrupacions de defensa forestal.
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