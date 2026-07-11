Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
notes de talljudici ciclista Àngelsincendi Almeriavia ferrada Sant FeliuCarles Puigdemontradars Gironaagenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Comuns proposa a Castell d'Aro un pacte per reforçar la gestió forestal a les comarques gironines

La formació reclama actualitzar la Llei forestal, elevar fins als 125 milions el pressupost de prevenció i donar finançament estable a les ADF

La trobada de les diputades Jèssica Albiach i Júlia Boada juntament amb regidors i regidores del territori i entitats forestals.

La trobada de les diputades Jèssica Albiach i Júlia Boada juntament amb regidors i regidores del territori i entitats forestals. / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Castell d'Aro

Els Comuns han proposat impulsar un pacte social i ecològic d’àmbit català per reforçar la gestió dels boscos i la prevenció dels incendis. La formació ha presentat la iniciativa aquest dissabte en una trobada celebrada a Castell d’Aro amb regidors de municipis costaners i de l’entorn de les Gavarres, així com amb entitats vinculades a la gestió i la protecció forestal. Segons explica el partit en un comunicat, la reunió ha estat encapçalada per la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jèssica Albiach, i la diputada gironina Júlia Boada, i ha servit per analitzar la situació dels boscos de les comarques gironines i els efectes de l’emergència climàtica sobre el risc d’incendi.

La formació ha afirmat que Catalunya afronta una nova tipologia de focs, més virulents i difícils d’extingir, i atribueix aquest escenari a l’augment de les temperatures, la manca de gestió forestal i l’abandonament de terres agrícoles i ramaderes. Els Comuns també han alertat que la desaparició progressiva del mosaic agroforestal incrementa la continuïtat de la massa vegetal i la vulnerabilitat de zones com el massís de les Gavarres.

Albiach ha defensat la necessitat de coordinar administracions, cossos d’emergències, Agents Rurals, entitats forestals i representants del món científic per definir una estratègia comuna. La dirigent ha plantejat convocar al setembre els agents implicats per concretar les mesures que s’haurien de desplegar durant el curs vinent.

Entre les actuacions que ha proposat la formació hi ha l’actualització de la Llei forestal del 1988, que considera desfasada, i l’augment del pressupost del Pla de prevenció d’incendis fins als 125 milions d’euros. Els Comuns també han reclamat que la gestió forestal tingui un paper prioritari en les polítiques d’adaptació al canvi climàtic.

Per la seva banda, Júlia Boada ha posat l’accent en la situació de les Gavarres i ha defensat que la prevenció dels grans incendis també requereix actuar contra les causes del canvi climàtic. "Els incendis s’apaguen lluitant contra el canvi climàtic i desenvolupant estratègies de mitigació i adaptació. Els negacionistes climàtics són els piròmans del segle XXI", ha afirmat la diputada, segons recull el comunicat.

Notícies relacionades

La formació ha proposat, a més, crear un banc de terres per evitar l’abandonament de les explotacions, fomentar la ramaderia extensiva com a eina de gestió del sotabosc i garantir un finançament plurianual a les agrupacions de defensa forestal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
  2. Un segon d’adrenalina que et pot canviar la vida: l’avís dels metges sobre saltar al mar
  3. La Princesa Elionor i la Infanta Sofia visitaran el jaciment arqueològic d'Empúries el 15 de juliol
  4. Les notes de tall de la UdG: Medicina cau però continua liderant i Turisme protagonitza la gran pujada
  5. El talent del bàsquet gironí emigra cap a les universitats americanes
  6. Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
  7. Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
  8. La Policia de Salt vigila amb drons les Deveses i les hortes per evitar-hi incendis

Comuns proposa a Castell d'Aro un pacte per reforçar la gestió forestal a les comarques gironines

Comuns proposa a Castell d'Aro un pacte per reforçar la gestió forestal a les comarques gironines

El punt d’informació i vigilància a l’Espai Natural de Castell ja està en marxa

El punt d’informació i vigilància a l’Espai Natural de Castell ja està en marxa

Crema una pila de brossa al forat de l’ascensor d’un edifici de Girona

Crema una pila de brossa al forat de l’ascensor d’un edifici de Girona

Teràpia de Shock torna als escenaris de la Garrotxa al festival Vallviva

Teràpia de Shock torna als escenaris de la Garrotxa al festival Vallviva

La Generalitat fa una crida a la prudència davant l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu

La Generalitat fa una crida a la prudència davant l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu

Cuba viu a les fosques una situació més calamitosa que la causant de l'esclat social de fa cinc anys

Cuba viu a les fosques una situació més calamitosa que la causant de l'esclat social de fa cinc anys

Un incendi calcina completament el garatge d’una casa de Torroella de Montgrí

Un incendi calcina completament el garatge d’una casa de Torroella de Montgrí

La imatge aèria de l'incendi d'Almeria: les flames arriben a una velocitat de 6 quilòmetres per hora

La imatge aèria de l'incendi d'Almeria: les flames arriben a una velocitat de 6 quilòmetres per hora
Tracking Pixel Contents