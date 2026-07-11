Automoció
El mercat de segona mà s’estanca en el primer semestre d’aquest any
El sector suma 18.832 operacions de compravenda a les comarques gironines segons dades facilitades per les patronals Faconauto i Ganvam
Joan de Castro i Casadevall
Les comarques gironines han registrat una variació positiva del 0,4% en l’adquisició de vehicles d’ocasió i seminous en aquest primer semetre de l’any (gener a juny). En termes d’unitats suposa un augment de 67 vehicles venuts a en tota la província en la primera meitat de l’any. Pel que fa l’evolució des de l’últim juny, el creixement ha sigut més significatiu, registrant amb un augment del 3,6% que és l’equivalent a l’adquisició de 3.188 turismes, 110 més que fa un any. Són les dades presentades per les patronals Faconauto i Ganvam que conclouen que el sector del motor de segona mà ja ha venut més de 18.832 vehicles a Girona.
Ampliant el focus a Catalunya, el negoci de turismes d’ocasió s’ha mantingut a una línia lleugerament superior a Girona amb un creixement del 3,5% només en el primer semestre 2026. La província de Catalunya on s’ha registrat la pujada més significativa ha sigut a Barcelona, on la venda de vehicles d’ocasió ha pujat un 5,4% respecte al 2025, passant de 92.999 unitats a més de 97.984. El total suma 149.099 unitats de turisme d’ocasió arreu de Catalunya, que representa un 13% de tot el conjunt de l’estat espanyol.
Una de les claus per entendre l’empenta del mercat de segona mà és la renovació de flotes per part de les empreses de lloguer de vehicles. Cada vegada més conductors opten per la compra d’automòbils procedents d’empreses de rènting, que consisteixen en cotxes que acumulen un ús d’entre tres i cinc anys. Semblant a aquest plantejament, s’hi troben els cotxes seminous, que són tots aquells que fa menys d’un any que estan en funcionament. El creixement dels dos tipus de contractes ha sigut del 15% en el conjunt del semestre.
L’auge s’ha fet encara més evident aquest juny, en què les vendes de turismes procedents de flotes de rènting van augmentar un 21%, i les operacions amb usats van créixer més d’un 17%, marcant així un dels principals motors del bon comportament mensual del mercat.
L’electrificació guanya pes
Actualment comprar un cotxe elèctric i un cotxe d’ocasió ja no és incompatible. Les vendes de turismes elèctrics purs d’ocasió acumulen una pujada del 45,3% en el primer semestre a nivell estatal, acumulant un total de 18.677 unitats. D’altra banda, mentre que els híbrids endollables usats han crescut un 49%, fins a les 28.552 unitats venudes. En conjunt, els models amb endoll ja representen el 4,3% de les vendes de turismes de segona mà.
En sentit contrari, els motors de combustió tradicional s’estan perdent pistonada respecte els elèctrics en el mercat d’ocasió. Els vehicles dièsel de segona mà, tot i seguir concentrant el 48,1% de les operacions de venda, han registrat una caiguda del 4,2% en la primera meitat d’aquest any, mentre que els de gasolina s’han mantingut pràcticament estables, amb 388.075 unitats i un lleuger descens del 0,3%.
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