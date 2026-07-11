Olot reconeix l’alumnat que ha assolit millors notes d’accés a la universitat
L'acte ha comptat amb la presència dels familiars i representants municipals que han volgut reconèixer aquests èxits acadèmics
Arnau Lara
Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de reconeixement a l’alumnat amb millors notes d’accés a la universitat de la ciutat d’Olot. Els alumnes, que van rebre la nota de les PAU el passat 23 de juny, han rebut aquest reconeixement a escasses hores de conèixer la primera assignació de places per a la universitat, quan sabran si poden cursar la carrera que desitgen. Dos estudiants de cada centre de la ciutat, vuit en total, han estat reconeguts en un acte que ha omplert el Saló de Sessions del consistori olotí.
Els alumnes reconeguts per l'Ajuntament són la Idoia Calm i l'Ot Guinart, de l'Institut Bosc de la Coma; en Joan Bach i en Dante Raviña, de l'Institut La Garrotxa; la Irina Surroca i l'Àmar Orensanz, de l'Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot; i l'Anna Grabulosa i en Joel Trulls, de l'Institut Montsacopa.
Amb la voluntat de disposar d’un record d’aquesta commemoració i efemèride, l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós ha fet entrega d’un certificat de reconeixement. A més, cada un d'ells han signat el Llibre d’Honor Jove de la ciutat. El regidor de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot, Josep Quintana, ha destacat “la importància dels resultats, tant a escala personal per a cada estudiant com també a escala col·lectiva com a ciutat”. L'acte de celebració ha estat tancat per l’alcalde, el qual ha destacat cadascuna de les trajectòries de l’alumnat i, alhora, ha posat en relleu el suport dels centres educatius i les famílies que els han acompanyat en aquest camí.
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