Vallter obté el distintiu internacional Biosphere Committed com a destinació turística sostenible
El reconeixement Biosphere Sustainable Committed certifica els esforços de Vallter en millorar les seves pràctiques ambientals, socials i econòmiques
Arnau Lara
L’estació de Vallter de Pirineu365 ha rebut el reconeixement Biosphere Sustainable Committed emès per l’Institut de Turisme Responsable (RTI), un organisme independent creat el 1995 amb el suport de la UNESCO que reconeix a entitats compromeses a realitzar esforços sostenibles i a adoptar pràctiques responsables en el seu pla d’acció, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i validat mitjançant una auditoria inicial.
Vallter ja disposa de certificacions ISO internacionals que l’acrediten com una estació referent en gestió ambiental i turisme sostenible, gràcies a l’aplicació de protocols estrictes impulsats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). A més, l'estació gestionada per FGC treu d'això un primer pas cap a la certificació Biosphere definitiva. El reconeixement Biosphere estableix les bases per a la millora contínua de les pràctiques de l’estació en àmbits ambientals, socials i econòmics.
La missió del segell Biosphere és facilitar que les persones puguin prendre decisions de consum més responsable, mostrant entitats i llocs d’arreu del món compromesos amb la sostenibilitat i facilitant tota la informació sobre les bones pràctiques que realitzen. El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha destacat que “Ferrocarrils vol continuar adoptant un paper pioner en matèria de sostenibilitat", i ha refermat que “han alineat a la seva activitat i a la gestió de les estacions de muntanya, de forma natural, els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible dins de la mirada activista i de llarg termini de l’empresa”.
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