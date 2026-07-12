Girona presenta la pitjor ràtio d'infermeres per habitant a Catalunya
El Consell General d'Espanya fixa en 4,89 professionals per cada 1.000 veïns la disponibilitat actual i calcula que en faltarien 2.707 per assolir la mitjana europea
Arnau Lara
Girona continua sent la província catalana amb menys infermeres per habitant. Segons el darrer Informe de Ràtios 2025 del Consell General d'Infermeria (CGE), la província té una ràtio de 4,89 infermeres per cada 1.000 habitants, la més baixa de Catalunya, i necessitaria incorporar 2.707 professionals per assolir la mitjana europea, situada en 8,12. Pel que fa a la resta de demarcacions catalanes, Tarragona té una ràtio de 5,25 infermeres per cada 1.000 habitants i 4.675 professionals en actiu; Lleida, de 5,69, amb 2.647 infermeres; i Barcelona, de 7,07, amb 42.509 col·legiades no jubilades. Barcelona és l’única demarcació catalana que supera la mitjana espanyola, situada en 6,45, però també acumula el dèficit més elevat en xifres absolutes: li faltarien 6.313 infermeres per arribar a la mitjana europea.
La dada manté Girona també entre les pitjors posicions de l’Estat. En l’última actualització, la demarcació és la quarta província espanyola amb menys infermeres per habitant, només per davant de Pontevedra, amb una ràtio de 4,08; Guadalajara, amb 4,35; i Alacant, amb 4,88. La diferència amb aquesta última és mínima, però confirma que Girona continua dins el grup de territoris amb una cobertura infermera més baixa.
Per altra banda, el CGE comptabilitza a Girona 4.098 infermeres col·legiades no jubilades. La xifra ha millorat respecte als últims informes, però no prou per abandonar la cua catalana. Amb dades del 2023, la província tenia una ràtio de 4,73 infermeres per cada 1.000 habitants; en l’informe següent, amb dades del 2024, va pujar fins a 4,87; i ara arriba a 4,89. En dos anys, per tant, l’increment ha estat de només 0,16 punts.
També ha crescut el nombre de professionals. Girona ha passat de 3.886 infermeres en l’informe amb dades del 2023 a 4.040 en el de 2024 i 4.098 en l’última actualització. Això suposa 212 professionals més en dos anys i 58 més que en l’informe anterior.
El dèficit estimat per arribar a la mitjana de la Unió Europea també s’ha reduït. Amb les dades del 2023, el CGE calculava que a Girona li faltaven 3.073 infermeres; l’any següent, 2.754; i ara, 2.707. Amb tot, aquesta evolució s’ha de llegir amb cautela, perquè també ha baixat la referència europea utilitzada en l’informe, que ara se situa en 8,12 infermeres per cada 1.000 habitants.
Catalunya necessita més de 12.000 infermeres
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) denuncia que a Catalunya falten 12.622 infermeres per assolir la ràtio europea. Així ho recull en un comunicat en què es fa ressò de l’informe del CGE. Segons el document, Catalunya té actualment 53.929 infermeres col·legiades no jubilades i una ràtio de 6,58 professionals per cada 1.000 habitants, “molt per sota” de la mitjana europea i lleugerament per sobre de l’espanyola.
La degana del CCIIC, la gironina Lluïsa Garcia, assenyala que la tendència a la baixa de la ràtio europea s’estén pel continent i que l’anàlisi “amaga la magnitud de l’escassetat d’infermeres a Catalunya i la necessitat de cura real de la població”. Des del Consell alerten que aquesta manca de professionals suposa un risc “enorme” per a la salut d’una població cada vegada més envellida i amb més malalties cròniques.
L’anàlisi amaga la magnitud de l’escassetat d’infermeres a Catalunya i la necessitat de cura real de la població
El CCIIC també defensa que la ràtio per cada 1.000 habitants continua sent un indicador útil per fer comparacions internacionals. L’OMS, l’OCDE i la Unió Europea recopilen i homogeneïtzen aquesta dada, que, segons el Consell, no ignora la complexitat de les cures, sinó que respon a criteris de viabilitat, comparabilitat internacional i consistència per poder fer un diagnòstic inicial de la situació.
La situació a Espanya
Les xifres espanyoles també es mantenen per sota de la mitjana europea. L’Estat té 6,45 infermeres per cada 1.000 habitants, davant les 8,12 de la UE. Tot i que la ràtio ha millorat en nou centèsimes respecte al 2024, quan era de 6,36, el CGE considera que l’augment és insuficient i alerta que continuen faltant aproximadament 100.000 professionals per cobrir les necessitats actuals.
L’organisme que representa més de 358.000 infermeres i infermers també posa el focus en la precarietat laboral. L’any 2025 es van registrar a Espanya 11.470 contractes per a 6.221 professionals, dels quals 8.800 van ser temporals, un 76,7% del total. Segons el CGE, aquesta situació s’agreuja durant l’estiu, quan augmenta la demanda de suplències per les vacances del personal fix i es tensiona encara més la capacitat de resposta del sistema sanitari.
El president del CGE, Florentino Pérez Raya, alerta que la manca de compromís amb la professió representa “un autèntic menyspreu a la infermeria” i avisa que “a curt termini es pagarà molt car”. També recorda que el col·lectiu fa dècades que adverteix del dèficit de professionals i que el sistema ja es troba “en temps de descompte”.
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