Impulsen una competició agrària de blat de secà per reivindicar feina dels agricultors gironins
La lliga avalua la producció, el pes específic i el contingut de proteïna d'una hectàrea de blat de secà, i premiarà els participants amb millors resultats amb guardons econòmics
ACN
La Cooperativa Agrícola Banyoles, amb la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, ha impulsat la 'Farming League', una competició pionera que vol fer valdre la feina dels agricultors, fomentar l'intercanvi de coneixement entre els professionals del sector i promoure una agricultura més eficient. La lliga avalua la producció, el pes específic i el contingut de proteïna d'una hectàrea de blat de secà, i premiarà els participants amb millors resultats amb guardons econòmics. Aquesta temporada s'ha posat en marxa una prova pilot amb una desena de pagesos del Pla de l'Estany. A l'octubre es preveu la primera edició oficial, oberta a agricultors de les comarques de Girona.
Des de finals de maig fins a finals de juliol, els pagesos catalans entren en plena campanya de sega del blat. Coincidint amb aquest període, al Pla de l'Estany ha nascut una iniciativa que busca reconèixer la feina dels agricultors i reivindicar el valor de la seva tasca. Es tracta de la 'Farming League', una competició centrada en el cultiu de blat de secà.
L'impulsor de la lliga és l'enginyer agrònom Martí Canadell, que ha explicat que la idea va néixer arran d'una experiència personal. Fa deu anys va treballar durant uns mesos als Estats Units, on va conèixer un agricultor que presumia d'haver guanyat un premi a la millor producció de soja. Aquella anècdota, sumada a converses entre pagesos sobre rendiments i collites, va acabar sembrant la llavor del projecte.
La 'Farming League' vol fomentar la professionalització del sector, reconèixer l'esforç i la innovació dels agricultors i afavorir l'intercanvi de coneixement. Segons Canadell, la iniciativa també busca trencar tòpics i fer visible la complexitat de la feina. "L'agricultura no és només un camp, a darrere hi ha molt d'esforç", ha assegurat.
En la mateixa línia, la presidenta de la Cooperativa Agrícola de Banyoles, Brigitte Garolera, ha destacat que la iniciativa vol recuperar l'esperit de cooperació entre pagesos. "Tot aquest costat cooperatiu de germanor s'ha anat perdent una mica amb el temps, i volem tornar a impulsar la idea de fer pinya entre agricultors", ha assegurat. Tot i reconèixer que la lliga inclou un element competitiu, defensa que es viurà en un ambient de respecte i companyonia. "Serà una competició entre ells, però amb molta germanor, com dos amics que competeixen".
Producció, pes i proteïna
La competició, oberta a agricultors professionals, es basa en l'anàlisi d'una parcel·la d'una hectàrea de blat de secà, que cada participant haurà de delimitar. Els pagesos podran gestionar lliurement el cultiu, mentre la Cooperativa Agrícola de Banyoles s'encarregarà del seguiment i del control del procés durant tot el cicle de cultiu.
Un cop arribi el moment de la sega, es recolliran mostres que serviran per avaluar tres indicadors principals: la producció obtinguda, el pes d'un litre de blat i el contingut de proteïna. Segons Canadell, aquests paràmetres permeten valorar tant el rendiment com la qualitat de la collita. "És difícil tenir un blat amb molt rendiment i molta proteïna, cada pagès haurà de fer la seva elecció", ha detallat.
Un dels aspectes claus del projecte serà la fiabilitat de les dades. Per aquest motiu, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya assumirà les tasques d'auditoria i validació dels resultats amb l'objectiu de garantir la transparència i la imparcialitat entre els participants.
"Al final és una manera de comprovar-ho tot plegat i de fer valdre la feina que hi ha darrere d'un camp de blat", ha detallat Cadanell. En aquest sentit, defensa que la iniciativa és un "win-win" per totes les parts implicades: els agricultors obtenen informació útil per millorar les seves explotacions, mentre que els tècnics i les empreses col·laboradores també guanyen visibilitat dins del sector.
Prova pilot abans de l'estrena oficial
Aquest any la lliga pagesa se celebra en forma de prova pilot. Hi participen una desena de pagesos vinculats a la cooperativa amb l'objectiu de validar el funcionament general de la competició abans del seu desplegament definitiu. A mitjan juliol està previst celebrar una jornada de cloenda en què es lliuraran diversos reconeixements simbòlics als participants.
La primera edició oficial arrencarà amb la sembra de la tardor vinent i estarà oberta a agricultors de les comarques gironines. Tot i això, els organitzadors no descarten establir un límit de participants per garantir el bon funcionament de la iniciativa.
La competició es desenvoluparà al llarg de tot el cicle de cultiu, des de la sembra fins a la sega, i els resultats finals es coneixeran l'estiu següent. Els agricultors que obtinguin les millors puntuacions rebran premis econòmics i diferents reconeixements pels resultats aconseguits.
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