Onze morts a la província de Girona en accidents amb maquinària agrícola en catorze anys
Un informe que analitza la sinistralitat agrària entre el 2010 i el 2023 alerta que, al conjunt de l’Estat, els tractors concentren la major part dels sinistres mortals
Les comarques gironines han registrat onze morts en accidents amb maquinària agrícola entre el 2010 i el 2023. Són dades de l’informe Sinistralitat agrícola i incendis en segadores i empaquetadores elaborat per Fundació Mapfre, el grup de recerca de Mecatrònica Agrària de la Universitat Pública de Navarra i el Laboratori de Maquinària Agrícola i Industrial de la Universitat de Saragossa.
A escala catalana, l’estudi comptabilitza 107 víctimes mortals en sinistres amb maquinària agrícola durant aquest període, el 7,6% del total de l’Estat. Girona és la demarcació catalana amb menys morts, per darrere de Lleida, amb 40; Tarragona, amb 37; i Barcelona, amb 19. Tot i això, l’informe posa el focus en una sinistralitat sovint poc visible i vinculada a feines agrícoles, desplaçaments per camins i carreteres o tasques de manteniment.
A escala estatal, els accidents mortals amb maquinària agrícola es concentren sobretot en tres grans zones: la cornisa nord-occidental, el litoral mediterrani i la vall de l’Ebre. A Corunya és la província amb més víctimes mortals, amb 92, seguida de Lugo, amb 73; Pontevedra, amb 72; Múrcia i València, amb 69 cadascuna; Astúries, amb 58, i Alacant, amb 51. Per darrere hi apareixen Saragossa, Badajoz, Ourense, Lleida, Navarra i Tarragona. En aquest mapa de sinistralitat, Girona queda lluny dels principals focus de mortalitat, però acumula igualment onze víctimes mortals en catorze anys.
Més de 1.600 morts
Al conjunt d’Espanya, el sector agrari va registrar 1.620 morts entre el 2010 i el 2023, una mitjana de 116 víctimes anuals. En el 87% dels casos hi havia implicada algun tipus de maquinària agrícola. Els tractors concentren la incidència més elevada, amb 1.141 accidents mortals, i la bolcada és el sinistre més freqüent quan hi ha una màquina implicada.
L’informe destaca que la bolcada de tractor representa el 57% dels accidents mortals amb maquinària agrícola. La majoria d’aquests sinistres es van produir amb tractors i, en molts casos, en entorns de treball habituals del camp. Les parcel·les concentren el 39% dels casos mortals, seguides dels camins, amb un 20%, i les carreteres, amb un 16%.
Les causes més freqüents tenen a veure amb els desnivells, les sortides de via i les imprudències. En els casos en què s’especifica l’activitat que es feia en el moment del sinistre, destaquen les tasques agrícoles, la conducció o transport i les feines de manteniment o reparació. L’estudi també alerta del pes de l’edat: el 94% de les víctimes eren homes i l’edat mitjana dels morts era de 59,8 anys, amb una concentració important entre persones de més de 65 anys.
No solen comptar-se
Els autors de l’informe subratllen que molts d’aquests accidents no apareixen prou reflectits en les estadístiques oficials de sinistralitat laboral. El motiu és que en queden fora persones que treballen per compte propi, familiars que ajuden puntualment en feines agràries, jubilats o persones que tenen un hort o una petita explotació com a activitat secundària. També hi ha sinistres amb tractors i màquines autopropulsades que s’acaben registrant com a accidents de circulació i no com a sinistres agraris.
L’estudi també aborda el risc d’incendis provocats per segadores i empaquetadores, un element especialment rellevant durant les campanyes de sega i en períodes de calor. Segons l’informe, els focs s’originen principalment pel contacte de restes vegetals amb zones calentes de la màquina, problemes a la barra de tall de les collitadores i fallades mecàniques, elèctriques o hidràuliques.
La prevenció, segons els autors, passa per renovar el parc de maquinària, reforçar la formació, extremar la revisió dels tractors i equips i incorporar tecnologia que permeti detectar riscos abans que acabin derivant en accidents greus o incendis.
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