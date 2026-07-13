Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
La trama disposava de més de 800 comptes bancaris, 120 societats i 67 testaferros per ocultar els diners estafats
La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal amb ramificacions a les comarques gironines que presumptament blanquejava diners procedents de fraus informàtics comesos en diversos països europeus. La investigació atribueix a la trama l’apropiació d’uns 140 milions d’euros.
L’operació ha inclòs sis entrades i escorcolls a les demarcacions de Girona, Barcelona i Tarragona, així com a la ciutat portuguesa de Porto. Quatre persones han estat detingudes: dues a Portugal, una a Espanya i una altra a Panamà.
Segons la policia, diversos membres de l’organització residien a les províncies de Girona, Barcelona i Tarragona. Aquests integrants actuaven com a intermediaris i s’encarregaven de gestionar l’entramat financer i les persones utilitzades per obrir empreses i comptes bancaris.
La xarxa hauria creat més de 800 comptes bancaris i 120 societats mercantils per rebre, dispersar i ocultar els diners obtinguts de les estafes. Els investigadors també han identificat 67 testaferros estrangers que no residien habitualment a Espanya.
Estafes i suplantacions
Els diners procedien principalment d’estafes a través de plataformes falses d’inversió, factures manipulades, estafes del CEO i atacs de tipus Man in the Middle. Aquesta última modalitat consisteix a interceptar les comunicacions entre dues parts per modificar dades bancàries o desviar pagaments. Mentre que l’estafa del CEO és un frau en què els delinqüents suplanten un alt càrrec d’una empresa —normalment el director general— i ordenen a un treballador que faci una transferència urgent o pagui una factura falsa.
Sovint utilitzen correus electrònics molt semblants als reals, comptes piratejats o informació interna de l’empresa per donar credibilitat a l’engany. La víctima creu que segueix instruccions legítimes i envia els diners a un compte controlat pels estafadors.
La investigació va començar després que els agents detectessin una activitat empresarial aparentment legal que podia estar vinculada al blanqueig de capitals. Inicialment, les indagacions se centraven en nou persones i 19 societats.
L’anàlisi dels comptes, les constitucions d’empreses, les transferències, les vigilàncies i les comunicacions telefòniques va permetre reconstruir l’estructura del grup i identificar els seus responsables.
Una xarxa de comptes
Els investigats rebien els diners estafats en centenars de comptes i els transferien immediatament a altres comptes. Amb aquests moviments successius dificultaven el rastreig dels fons i els enviaven a comptes controlats per «mules bancàries» en diversos països.
La policia ha acreditat fins ara un flux superior als 94 milions d’euros. La investigació també relaciona el grup amb una estafa del CEO de 2024 en què es van defraudar 61 milions d’euros.
Per crear aquesta xarxa financera, l’organització utilitzava ciutadans europeus que arribaven a Espanya, constituïen societats i obrien comptes bancaris en diferents punts del territori.
El principal investigat s’havia traslladat al febrer a Porto, on va ser detingut juntament amb la seva parella en una actuació coordinada entre les autoritats espanyoles i portugueses. Un altre dels responsables havia fugit a Panamà després de passar per diversos països.
Tres milions bloquejats
Durant els escorcolls, els agents van intervenir més de 170 telèfons mòbils i 15 ordinadors que presumptament s’utilitzaven per executar milers de transferències.
La policia també ha bloquejat tres milions d’euros d’origen fraudulent, que han quedat a disposició judicial perquè puguin ser retornats a les víctimes.
L’operació ha comptat amb la participació d’Europol, Interpol i les autoritats policials de Portugal i Panamà.
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