Banyoles reconeix a tot l’alumnat que ha tornat a situar el Pla de l’Estany com la comarca amb la mitjana més alta a les PAU
Els 160 alumnes dels tres instituts de Banyoles que van presentar-se a les proves les van aprovar. Per quart any consecutiu el Pla de l’Estany ha estat la comarca que ha obtingut la nota mitjana més alta de tot Catalunya
L’Ajuntament de Banyoles ha fet un acte d’homenatge per reconèixer als 160 alumnes de tota la comarca del Pla de l’Estany, la majoria de la ciutat, que van presentar-se, i aprovar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2026.
La nota mitjana assolida, de 7,003 ha tornat a situar el Pla de l’Estany com la comarca de tot Catalunya amb la nota mitjana més alta. A més, aquest any s’ha donat el cas que la millor nota de tot el territori correspon a la banyolina Laura Tallada Fàbrega, amb un 9,9 sobre 10.
Els 8 nois i noies, estudiants dels tres instituts de la ciutat (INS Pere Alsius, INS Josep Brugulat i INS Pla de l’Estany) que han tret una nota igual o superior a 9 a les PAU 2026 han estat avui presents a l’acte de reconeixent que ha presidit l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer i la regidora d’Educació, ‘Nani’ Comalat. La desena d’estudiants que han visitat el consistori actuaven en representació dels 160 nois i noies de la comarca que han participat a les proves, i que tots ells van superar. L’alcalde ha aprofitat per felicitar “a tot l’alumnat dels instituts de Banyoles que ha fet la Selectivitat, situant per quart any consecutiu el Pla de l’Estany amb la nota mitjana més alta de tot Catalunya. Avui aquí són 8 els alumnes que representen els 160 que es van presentar i que tots ells van aprovar les proves d’accés a la universitat”, a més d’afegir que “és un orgull per a la ciutat i també per a la comunitat educativa, i és que, el fet que tornem a ser la millor comarca, parla molt bé de la qualitat de l’ensenyament de casa nostra, des de la primera etapa, fins a secundària. És, en definitiva, una mostra del talent que tenim a Banyoles i a tota la comarca”. L’alumnat que ha assolit i/o superat el 9 ha estat: Laura Tallada (millor nota de tot Catalunya), Yuxiang Chen, Aniol García, Pol Sala i Franc Vergés (INS Pere Alsius); Abril Riera i ivet Surroca (INS Pla de l’Estany); i Anna Brugada (INS Josep Brugulat).
A l’acte hi han assistit les directores dels instituts Pere Alsius i Pla de l’Estany, a més de mares, pares i familiars de l’alumnat que avui ha estat present a l’acte d’homenatge.
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