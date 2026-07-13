Cop policial a una xarxa que va enterrar 46.000 tones de deixalles procedents de França i que té ramificacions a les comarques de Girona
La Guàrdia Civil deté quatre persones i escorcolla un domicili gironí per l’entrada il·legal de residus urbans i industrials procedents del país gal
La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones acusades de formar part d’una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de residus que hauria introduït a Catalunya almenys 46.000 tones de deixalles procedents de França. L’operació té ramificacions a les comarques gironines, on els agents van registrar un domicili.
L’operatiu, batejat amb el nom de Franger, es va desplegar els dies 23 i 24 de juny de manera coordinada a Catalunya i al sud-est de França. Hi van participar més d’un centenar d’agents de la Guàrdia Civil, la Gendarmeria francesa i Europol.
Els investigadors van practicar tres registres en domicilis i empreses de Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei i Sant Esteve Sesrovires, a la demarcació de Barcelona, i un quart escorcoll en un domicili de la província de Girona. Durant les actuacions van intervenir documentació, arxius comptables, telèfons mòbils, ordinadors i altres dispositius electrònics.
Els arrestats són dos homes de 39 i 70 anys, de nacionalitat espanyola i francesa, i dues dones de 62 i 66 anys, de nacionalitat espanyola i italiana. A un dels detinguts se li atribueix el paper de presumpte líder de la xarxa, així com el control econòmic i documental i la intermediació en els trasllats i els abocaments.
Als quatre arrestats se’ls investiguen presumptes delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, frau contra la Hisenda Pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
El cas està en mans de la secció d’instrucció número 6 dels Tribunals d’Instància de Martorell. L’operació continua oberta i la Guàrdia Civil no descarta noves detencions després d’analitzar la documentació i els dispositius intervinguts, informa el cos armat.
Grans obres a Barcelona
La investigació va començar l’any 2022 arran de diverses inspeccions en una planta de gestió de residus que feia abocaments en terrenys agrícoles amb materials procedents de zones contaminades de grans obres de Barcelona. Posteriorment, els agents van detectar l’entrada de residus procedents de gestors establerts a França.
Segons la Guàrdia Civil, la xarxa utilitzava documentació falsa per fer passar els residus urbans i industrials per «productes» o «terres». D’aquesta manera, evitava els controls vinculats al trasllat internacional de deixalles i eludia el pagament dels impostos corresponents a la Hisenda espanyola.
Els investigats també s’estalviaven els costos de dipòsit i el cànon que haurien hagut de pagar a França, on la fiscalitat ambiental és més elevada. El possible frau econòmic i els danys causats al medi ambient encara estan pendents de valoració.
Una vegada a Catalunya, una part dels residus era enterrada clandestinament en terrenys agrícoles, principalment a Sant Esteve Sesrovires. La resta es traslladava a quatre abocadors de residus inerts i tres de residus no perillosos, on plàstics, fustes i envasos es barrejaven amb terra sense les mesures de seguretat obligatòries.
Residus tòxics
Les anàlisis practicades durant la investigació van detectar hidrocarburs i metalls pesants entre els materials abocats. Segons els investigadors, aquestes substàncies poden causar danys al medi ambient i són tòxiques per a les persones.
El Seprona elaborarà un informe per determinar el risc que els abocaments poden haver generat sobre la població, els cultius i les aigües subterrànies. L’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires estudien possibles mesures de control, precinte o descontaminació.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda