La deixalleria municipal de Porqueres estrena un espai de bescanvi per fomentar la reutilització
Els usuaris actius podran bescanviar objectes que encara són útils
La deixalleria municipal de Porqueres ha posat en marxa un nou espai de bescanvi amb l'objectiu de fomentar la reutilització de materials i donar una segona vida als objectes que encara es troben en bon estat. Aquesta nova zona s'ha pogut crear gràcies a les obres executades durant el darrer any, que han inclòs l'ampliació del cobert destinat als residus especials.
El nou espai està pensat perquè els usuaris i usuàries de la deixalleria puguin deixar-hi aquells objectes que ja no necessiten, però que encara poden ser útils per a altres persones. Amb aquesta iniciativa, la deixalleria fa un pas més en la promoció de l'economia circular i la prevenció de residus, amb l'intenció de que els productes tinguin una nova oportunitat abans de convertir-se en residus.
Queden exclosos d'aquest espai tots els electrodomèstics i aparells elèctrics o electrònics. Per motius de seguretat i d'acord amb la normativa vigent, aquests residus es classifiquen i s'envien directament a un centre de recuperació autoritzat, on se sotmeten a un estricte control de qualitat abans de la seva possible reutilització o reciclatge, garantint així que siguin segurs.
Per poder endur-se qualsevol objecte de l'espai de bescanvi, cal ser usuari actiu de la deixalleria, és a dir, haver-hi dipositat residus prèviament. A més, s'ha establert un límit màxim de cinc objectes per usuari i any, una xifra que es podrà ampliar en casos puntuals degudament justificats.
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