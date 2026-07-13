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Un equip d’informadors ambientals vetlla pel civisme durant l’estiu a l’entorn de l’Estany de Banyoles i la platja d’Espolla

Fins al 15 de setembre es portaran a terme tasques per evitar actituds incíviques als diferents espais protegits de l’entorn de l’Estany de Banyoles i la platja d’Espolla

Imatge dels educadors ambientals a l'Estany de Banyoles

Imatge dels educadors ambientals a l'Estany de Banyoles / Ajuntament de Banyoles

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Redacció

Redacció

El Consorci de l’Estany compta amb equip d’informadors ambientals amb l’objectiu d’educar i evitar l’incivisme al voltant de l’Espai Natural Protegit de l’Estany de Banyoles i a la platja d’Espolla.

La contractació del personal que s’ha fet per segon any consecutiu s’ha portat a terme a través de la Direcció General de Polítiques ambientals i medi natural del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Des del passat 15 de juny dos informadors ambientals tornen a treballar a tot l’Espai Natural Protegit de l’Estany de Banyoles que inclou l’entorn de l’estany, les llacunes de can Morgat, la zona de la Font Pudosa, les Estunes, i la platja d’Espolla. De dimarts a diumenge, en torns de matí i tarda, es mouen per aquests espais, mitjançant una bicicleta, amb l’objectiu d’educar i evitar que s’hi facin accions incíviques. Aquests informadors desenvolupen aquestes tasques durant dues èpoques a l’any: per Setmana Santa i a l’estiu, coincidint amb els moments de més pressió sobre l’entorn de l’Estany de Banyoles. Albert Tubert, director del Consorci de l’Estany ha destacat que “aquest és el tercer estiu complet que comptem amb aquestes persones, amb una valoració molt positiva de l’experiència dels anys anteriors”, a més d’afegir que “entre les tasques que porten a terme hi ha la d’informar a la gent que es banya fora de les zones de bany permeses, detectar desperfectes, deixalles o incidències en el mobiliari de l’Estany, controlar que els gossos vagin lligats, detectar si es fan servir embarcacions no autoritzades o s’utilitzen drons sense autorització”. Perquè siguin visibles i identificables pels visitants, també van adequadament uniformats.

Els informadors estan coordinats i connectats directament amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per, si fos necessari, poder-se posar en contacte amb els cossos de seguretat. En aquest sentit, Miquel Campos, tècnic coordinador del Consorci ha apuntat que “valorem molt positivament el suport i la col·laboració que ens proporciona la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, per tal de vetllar que es compleixi i es respecti la normativa de l’entorn natural protegit”.

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L’equip d’informadors ambientals treballen de dilluns a diumenge de 2/4 de 12 del matí a 2/4 de 2 de la tarda i de 2/4 de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, llevat dels mesos de juny i setembre que ho fan només en horari de tardes.

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