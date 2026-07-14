La deshidratació és el principal motiu d’urgència hospitalària per calor a Girona
Els centres han registrat 132 atencions des de l’1 de maig, una quarta part de les quals es concentren en els darrers set dies analitzats
La deshidratació és l’afectació relacionada amb les altes temperatures que més activitat ha generat a les urgències hospitalàries de la Regió Sanitària Girona des de l’1 de maig. Fins al 5 de juliol, els hospitals han registrat 132 assistències per efectes de la calor, 76 de les quals per deshidratació, segons les dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC).
Aquest diagnòstic concentra gairebé sis de cada deu episodis hospitalaris. A continuació se situen els cops de calor, amb 26 casos; els síncopes de calor, amb 19, i onze assistències més per altres afectacions relacionades amb les temperatures elevades.
La deshidratació també és la causa que més sovint obliga a hospitalitzar el pacient. De les 132 urgències registrades, 37 van acabar en ingrés, prop del 28% del total. D’aquestes hospitalitzacions, 35 van ser per deshidratació i dues per cops de calor. No consta cap ingrés per síncope ni per altres efectes.
Això significa que gairebé la meitat de les persones ateses a urgències per deshidratació —un 46%— van haver de quedar ingressades. En el cas dels cops de calor, van requerir hospitalització dos dels 26 episodis comptabilitzats.
Ingressos per la calor
L’activitat hospitalària vinculada a les altes temperatures va augmentar amb força la primera setmana de juliol. En aquest període es van registrar 33 assistències, davant de les 19 de la setmana anterior, un increment de gairebé el 74%.
La deshidratació va tornar a ser la principal causa, amb 19 episodis, seguida dels set cops de calor, cinc síncopes i dues afectacions més incloses en la categoria d’altres efectes. Respecte de la setmana anterior, les deshidratacions van passar d’onze a dinou i els cops de calor, de tres a set.
També van créixer notablement els ingressos. Tretze de les urgències de l’última setmana van acabar en hospitalització: dotze per deshidratació i una per cop de calor. La setmana anterior havien estat sis, de manera que els ingressos derivats dels efectes de la calor es van més que duplicar.
Als CAP predominen els cops de calor
El perfil de les assistències és diferent als centres d’atenció primària, on els cops de calor són el diagnòstic més habitual. Els CAP de la Regió Sanitària Girona han registrat 250 casos des de l’1 de maig: 149 cops de calor, 78 deshidratacions, 21 afectacions d’altres tipus i dos síncopes.
Els cops de calor representen gairebé el 60% de l’activitat relacionada amb les altes temperatures a l’atenció primària, mentre que les deshidratacions suposen prop d’una tercera part. Així, mentre als hospitals predominen les deshidratacions i aquestes concentren pràcticament tots els ingressos, als CAP la primera causa són els cops de calor.
Durant la primera setmana de juliol, els centres d’atenció primària van atendre 62 episodis: 36 cops de calor, 21 deshidratacions i cinc casos per altres efectes. En la setmana anterior se n’havien registrat 56, de manera que l’activitat va augmentar prop d’un 11%.
En conjunt, hospitals i centres d’atenció primària han comptabilitzat 382 episodis assistencials relacionats amb la calor des de principis de maig. La xifra no equival necessàriament al mateix nombre de persones, ja que un pacient podria haver estat visitat primer en un CAP i posteriorment derivat a urgències.
El Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) a Catalunya és un pla estacional que s'activa anualment, habitualment de l'1 de juny fins al 30 de setembre. Està coordinat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i el Servei Català de la Salut, i compta amb la participació de més d'una quinzena d'entitats.
Els objectius del POCS són predir amb la màxima anticipació que permetin els mitjans tècnics les possibles situacions meteorològiques de perill; minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la salut de la població a Catalunya i coordinar les mesures i els recursos existents a Catalunya per fer front a una possible onada de calor.
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