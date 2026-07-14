L'aeroport de Girona tanca el primer semestre fregant els 833.000 passatgers, un 7,3% menys que fa un any
Al juny, va superar els 290.000, una dada lleugerament superior a la registrada al maig
L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb 832.829 passatgers, i això suposa un 7,3% menys que durant el mateix període de l'any passat. Durant el mes de juny, la terminal de Vilobí d'Onyar va registrar 297.787 passatgers, una dada lleugerament superior a la del maig (220.379) però també inferior (-3,2%) a la de juny de 2025. Pel que fa a l'operativa, durant el juny es van gestionar 3.235 operacions i, durant tot el primer semestre, va arribar a les 13.465 operacions, un 5,8% més que en el mateix període de l'any passat. En mercaderies, es van transportar dues tones durant el mes de juny i ja en sumen 32 des que va començar l'any.
Malgrat que el juny coincideix amb l'inici de la temporada turística, la terminal no ha aconseguit superar les xifres de l'any passat quan va registrar 307.774 passatgers. En volum d'operacions, se n'han fet 13.465 durant aquests primers sis mesos, i això suposa un 5,8% més que fa un any.
Del total de passatgers, com és habitual, la companyia Ryanair és la que s'emporta el gruix més important de passatgers. Durant el primer semestre, 692.742 van viatjar amb aquesta companyia i al juny, van ser 229.979.
Per destinacions, al juny l'aeroport de Weeze a Alemanya va ser el que va registrar més passatgers (21.020), seguit del d'Stansted a Londres amb 20.263 passatgers. Aquesta ruta, però, ha registrat una caiguda del 14,5%. L'aeroport Charleroi de Brussel·les ocupa la tercera posició amb 20.011. Per procedències, la majoria de passatgers procedien del Regne Unit (99.594), seguit dels alemanys (40.931) i els polonesos (36.462).
Si ens fixem en l'acumulat de l'any, però, el de Charleroi és l'aeroport amb més passatgers (76.576) seguit de Weeze (63.395) i Londres (61.325). La connexió amb Londres torna a caure en aquest primer semestre un 15,5%. Els segueixen, tot i que de lluny, Manchester (amb 42.348 passatgers i un creixement del 31,8%) o Dublin (35.482).
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