Olot engega la reforma del passatge del Colon com a "punt estratègic" pel pas de vianants del centre de la ciutat
El projecte vol ser també un homenatge a l'antic cinema i costarà uns 93.000 euros
L'Ajuntament d'Olot ha posat en marxa la reforma del passatge del Colon que ha d'actuar com a "punt estratègic" pel pas de vianants pel centre de la ciutat. En concret, el projecte té com a objectiu transformar aquest espai en un pas segur i agradable pels veïns i visitants i que doni continuïtat al passeig d'en Blay, a més de connectar el Firal amb el carrer Macarnau. En total, l'obra compta amb un pressupost superior als 93.000 euros, dels quals 71.534 els aporta el consistori i la resta (21.633 euros) venen de fons privats, a través del conveni signat entre l'Ajuntament d'Olot i la propietat de l'edifici. L'actuació arriba després que finalitzessin els treballs de rehabilitació de l'immoble situat damunt del passatge.
La reforma, a més, pretén ser un homenatge a l'antic cinema Colon que s'ubicava en aquest espai de la capital de la Garrotxa. En aquest sentit, l'arquitecte encarregat del projecte, Xevi Bayona, ha previst que el perímetre interior es redefineixi completament amb la instal·lació d'unes xapes d'acer inoxidable que simulen cortines ondulades, com les que cobrien la pantalla de la sala del cinema.
Una altra de les propostes destacades del projecte és la il·luminació que recrearà l'antiga entrada de la sala cinematogràfica. Ho farà a través de línies de llum que resseguiran el traçat del passatge i làmpades suspeses del sostre que marcaran l'entrada als habitatges de la zona. A més, està previst que totes les instal·lacions existents i els sostres es pintin de forma homogènia per tal de donar protagonisme als nous elements singulars i potenciant la llum.
De fet, el nou passatge comptarà amb un sistema eficient de llums LED de baix consum i tonalitats que es col·locaran penjades des de la coberta. Aquestes línies de llum es preveu que sobresurtin un metre enllà de la façana del Firal, actuant com un reclam visual. A més, just a sota les làmpades esfèriques dels arcs s'instal·laran tres nous bancs de xapa plegada d'acer inoxidable.
Aquest dimarts, l'alcalde d'Olot Agustí Arbós, ha fet una visita d'obres per veure'n l'evolució.
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