La tradició i cultura popular són els eixos de la festa del barri de Mas Palau
Un any més les sardanes, els gegants i capgrossos formen part de la festa del barri de Banyoles
De 16 al 19 de juliol se celebra la festa del barri de Mas Palau que inclou una dotzena d’activitats per a tots els públics, concentrades a la plaça del Canigó i al carrer de Sant Narcís. La presentació de la festa s’ha fet davant la perruqueria Lídia, un establiment icònic del barri i la propietària del qual serà l’encarregada de fer el pregó de la festa.
El dijous 16 de juliol a 2/4 de 8 del vespre es donarà el tret de sortida de la festa del barri de Mas Palau amb una cantada d’havaneres a càrrec del grup Vela Blanca que donarà pas al ja tradicional curset exprés de sardanes a càrrec del Foment de la Sardana de Banyoles. Posteriorment, a les 9 de la nit es farà una audició de sardanes a càrrec de la Cobla de l’Escola Municipal de Música de Banyoles, en el marc del 7 de 7 que organitza també el Foment.
Joan Fontbernat, membre de l’Associació de Veïns de Mas Palau ha destacat que “el principal canvi d’aquest any és que hem avançat la cantada d’havaneres que habitualment tancava la festa, al dijous i serà la que donarà el tret de sortida de la festa de barri, però, en general, seguim la dinàmica dels últims anys, ja que ens permet arribar tant a un públic familiar com també jove”. Un any més des de la comissió s’ha apostat per les activitats populars, de caràcter cultural i social atès la bona acollida que tenen per part dels veïns i veïnes del barri, i de Banyoles. Així, el divendres 17 es farà la cercavila amb la Colla de Gegants i Capgrossos de Banyoles que s’iniciarà a 2/4 de 8 de la tarda i que inclou el ball de la Bernarda i el pregó de la festa.
Per tancar la nit de divendres hi haurà un concert amb Silver Flame, una banda gironina que fa una dècada que està en actiu. Ariadna Llop, regidora de Joventut i participació ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles, ha explicat que “la de Mas Palau és una de les festes de barri més consolidades de tota la ciutat i que any rere any aconsegueix que hi participi no només la gent del barri, sinó també d’altres punts del municipi per la seva àmplia programació. Podem dir que la festa que presentem avui és el clar exemple de la recuperació i creixement de les festes de barri de tota la ciutat”.
El gran gruix d’activitats es viuran el dissabte 18, començant a les 6 de la tarda hi haurà l’actuació infantil a càrrec de Jaume Barri i a continuació es faran uns tallers a càrrec de Just4kids i jocs infantils. El sopar popular i un concert amb Removida i DJ Suportable tancaran les activitats del dissabte. Finalment, diumenge 19 de juliol, es durà a terme la missa de les 12 del migdia a l’església de Santa Maria dels Turers per recordar tots els difunts del barri del darrer any. L’Ajuntament de Banyoles aporta una subvenció de 1.900 euros per fer possible les activitats de la festa del barri de Mas Palau.
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter
- Cap comarca gironina arriba a la renda mitjana catalana