La calor extrema redueix calibres i collita de fruita dolça
Unió de Pagesos constata un 40% menys de producció de pera i taques per calor a la poma
Unió de Pagesos ha alertat aquest dimarts en una roda de premsa a Lleida que la calor extrema està condicionant de ple la campanya de fruita dolça, amb calibres més petits de préssec i nectarina, una davallada de fins al 40% en la collita de pera i l'aparició de taques per efecte de les altes temperatures a la poma. El sindicat ha avisat que l'augment dels costos de producció, d'entre 8 i 10 cèntims d'euro el quilo —fins a un 20%—, posa en risc la rendibilitat de moltes finques lleidatanes, que en alguns casos i varietats no arribaran a cobrir les despeses de la campanya, que s'allargarà fins a finals de setembre.
El responsable nacional de sector de la Fruita dolça d'Unió de Pagesos, Narcís Poch, ha explicat que la collita d'enguany de préssec, nectarina i paraguaià arrenca amb bones perspectives de volum, però amb calibres més curts i una fruita que no ha assolit la duresa ni la qualitat esperades a causa de les altes temperatures. Poch ha xifrat l'increment dels costos de producció en fins a un 20%, entre 8 i 10 cèntims d'euro el quilo, sobre una mitjana d'uns 60 cèntims el quilo, un increment que atribueix a l'encariment de l'energia, els embalatges, el combustible i la mà d'obra. Segons el dirigent sindical, el preu final del producte al distribuïdor i al consumidor —al voltant d'1,30 i 1,50 euros— no permet traslladar aquest sobrecost a l'agricultor. “Estem parlant d'una campanya que cobriria els costos de producció”, ha afirmat Poch, que ha manifestat que cobrir només els costos no és suficient per al sector.
La pera, la collita més castigada
Poch ha apuntat que la collita de pera de la varietat conference, que arrencarà en les pròximes dues o tres setmanes, patirà una davallada de fins al 40% respecte de l'any passat. El dirigent ha explicat que una primavera humida amb pluges constants va provocar un dèficit de quallat important a la majoria de finques i, alhora, va afavorir la propagació del foc bacterià, que ha aparegut en explotacions on abans no s'hi havia detectat mai. Segons Poch, el potencial productiu de les finques de pera de Lleida s'ha reduït en fins a un 60% respecte del qual haurien de produir en condicions normals.
El responsable de Sectors vegetals del sindicat, Jaume Gardeñes, ha detallat que aquesta xifra es basa en la mitjana dels últims cinc anys, marcats successivament per les gelades del 2022, la sequera del 2023 i el mal quallat de la floració del 2024. Gardeñes ha remarcat que, a partir dels 36 graus, l'arbre deixa de treballar, cosa que provoca problemes de calibre i afavoreix l'aparició d'escaldats per efecte del sol.
La poma es manté, però amb taques per la calor
Pel que fa a la poma, Poch preveu una producció similar a la de l'any passat, tot i que ha alertat que les altes temperatures estan provocant cops de sol i escaldats en una part important de la collita —ha citat el cas concret d'una finca gironina amb un 20% de fruita afectada per hectàrea—, fet que en dificultarà la comercialització. El dirigent ha vinculat aquest fenomen al canvi climàtic, que situa el conreu de la poma, propi de climes atlàntics més humits i frescos, en un context de temperatures cada cop més altes.
Manca d'eines fitosanitàries
Poch ha denunciat que el sector s'enfronta a una manca d'eines per combatre plagues com el pugó, ja que diverses matèries actives autoritzades a França i Itàlia no ho estan a l'Estat espanyol. El dirigent ha reclamat que la regulació de fitosanitaris passi a tenir un àmbit europeu, per equiparar les condicions de competència entre països.
Cobertura de la demanda de temporers
La responsable de Temporers i Conveni del Camp del sindicat, Carol Aixut, ha assegurat que la demanda de mà d'obra temporera s'està cobrint amb normalitat, en part gràcies al procés de regularització extraordinària de persones immigrades. Aixut ha reclamat, però, que el protocol contra els cops de calor elaborat pel Departament de Treball sigui menys genèric i tingui en compte la realitat del camp, ja que considera que les decisions preses “des del despatx de Barcelona” no s'ajusten a les condicions que viuen els treballadors i els mateixos pagesos.
Preus que no cobreixen els costos
Poch ha denunciat que els preus que fixa la gran distribució no permeten cobrir els costos de producció un cop descomptades les despeses de transport, indústria i distribució. El dirigent ha assenyalat que la llei de la cadena alimentària té un recorregut limitat mentre els grans operadors, com Mercadona, Carrefour o Lidl, continuïn marcant el preu final de compra.
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